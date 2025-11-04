DAX 23.797 -0,6%ESt50 5.626 -0,6%MSCI World 4.340 -0,2%Top 10 Crypto 13,83 +0,3%Nas 23.349 -2,0%Bitcoin 88.745 +0,3%Euro 1,1479 -0,1%Öl 64,72 +0,6%Gold 3.959 +0,7%
Top News
Fresenius SE-Analyse: Buy-Bewertung von Jefferies & Company Inc. für Fresenius SE-Aktie Fresenius SE-Analyse: Buy-Bewertung von Jefferies & Company Inc. für Fresenius SE-Aktie
Overweight für Fresenius SE-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse Overweight für Fresenius SE-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse
EVOTEC Aktie

Marktkap. 1,24 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
RBC Capital Markets

EVOTEC SE Outperform

10:16 Uhr
EVOTEC SE Outperform
EVOTEC SE
6,36 EUR -0,66 EUR -9,43%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Evotec mit einem Kursziel von 11,20 Euro auf "Outperform" belassen. Die finanziellen Details des Deals mit Sandoz entsprächen im Wesentlichen seiner Erwartung, schrieb Charles Weston am Mittwoch. Die Resultate des dritten Quartals hätten den Markt allerdings klar enttäuscht./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 02:13 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 02:13 / EST

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 02:13 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 02:13 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: REMY GABALDA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: EVOTEC Outperform

Unternehmen:
EVOTEC SE		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
11,20 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
6,41 €		 Abst. Kursziel*:
74,84%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
6,36 €		 Abst. Kursziel aktuell:
76,10%
Analyst Name:
Charles Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,97 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

