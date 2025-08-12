EVOTEC Aktie
Marktkap. 1,17 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN 566480
ISIN DE0005664809
Symbol EVOTF
EVOTEC SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Evotec nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 9,70 Euro belassen. Die strategische Neuausrichtung des Biotech-Konzerns müsse mit Blick auf breit angelegtes Wachstum erst noch Wirkung zeigen, schrieb Analyst Christian Ehmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/mis/lew
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: REMY GABALDA/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: EVOTEC Buy
|Unternehmen:
EVOTEC SE
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
9,70 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
6,78 €
|Abst. Kursziel*:
43,07%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
6,72 €
|Abst. Kursziel aktuell:
44,35%
|
Analyst Name:
Christian Ehmann
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu EVOTEC SE
|08:56
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|30.07.25
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.25
|EVOTEC Buy
|Warburg Research
|22.07.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|08:56
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|30.07.25
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.25
|EVOTEC Buy
|Warburg Research
|22.07.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|08:56
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|30.07.25
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.25
|EVOTEC Buy
|Warburg Research
|22.07.25
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|21.07.25
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|03.03.25
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|25.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|18.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|12.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|07.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|31.07.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|22.07.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|09.07.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|24.04.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG