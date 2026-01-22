RBC Capital Markets

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat UBS auf "Outperform" mit einem Kursziel von 38 Franken belassen. Sie erwarte im Jahresverlauf mehr Klarheit an vielen Fronten des Geldhauses, was die Prognostizierbarkeit der langfristigen Ertragsentwicklung verbessern sollte, schrieb Anke Reingen in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Dann könnte auch ihr Kursziel für die Aktie steigen./rob/gl/mis

