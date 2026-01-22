DAX 24.868 +0,1%ESt50 5.935 -0,4%MSCI World 4.501 +0,0%Top 10 Crypto 11,78 -1,6%Nas 23.436 +0,9%Bitcoin 75.976 -0,2%Euro 1,1743 -0,1%Öl 65,28 +1,4%Gold 4.931 -0,1%
UBS Aktie

Marktkap. 126,01 Mrd. EUR

KGV 19,81 Div. Rendite 2,65%
WKN A12DFH

ISIN CH0244767585

Symbol UBS

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat UBS auf "Outperform" mit einem Kursziel von 38 Franken belassen. Sie erwarte im Jahresverlauf mehr Klarheit an vielen Fronten des Geldhauses, was die Prognostizierbarkeit der langfristigen Ertragsentwicklung verbessern sollte, schrieb Anke Reingen in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Dann könnte auch ihr Kursziel für die Aktie steigen./rob/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 17:34 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pincasso / Shutterstock.com

Zusammenfassung: UBS Outperform

Unternehmen:
UBS		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
38,00 CHF
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
40,29 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Anke Reingen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,21 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

