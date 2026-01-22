UBS Aktie
Marktkap. 126,01 Mrd. EURKGV 19,81 Div. Rendite 2,65%
WKN A12DFH
ISIN CH0244767585
Symbol UBS
UBS Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat UBS auf "Outperform" mit einem Kursziel von 38 Franken belassen. Sie erwarte im Jahresverlauf mehr Klarheit an vielen Fronten des Geldhauses, was die Prognostizierbarkeit der langfristigen Ertragsentwicklung verbessern sollte, schrieb Anke Reingen in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Dann könnte auch ihr Kursziel für die Aktie steigen./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 17:34 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pincasso / Shutterstock.com
Zusammenfassung: UBS Outperform
|Unternehmen:
UBS
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
38,00 CHF
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
40,29 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Anke Reingen
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,21 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
