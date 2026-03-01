DAX aktuell

Für die europäischen Anleger wird die Rückkehr aus dem Wochenende wegen des zugespitzten Iran-Kriegs zum bösen Erwachen.

Der DAX rauschte am Montag zum Start unter die 23.000-Punkte-Marke. Es ging zunächst um 2,51 Prozent auf 22.998,94 Zähler abwärts. Auch im weiteren Verlauf drückt das negative Anlegersentiment den Leitindex tief ins Minus (Tagestief: 22.927,55). Zeitweise kann er wieder knapp über 23.200 Punkten notieren.

Energiepreisanstieg nährt Sorgen

Vor allem der rasende Anstieg der Energiepreise schockiert und schürt zunehmend die Inflations- und Wachstumssorgen.

Der Iran hat einen neuen obersten Führer bestimmt, aber auch der Sohn des getöteten Ajatollah Ali Chamenei wird von Israel und den USA wieder bedroht. Ein schnelles Ende des Kriegs und eine Normalisierung der Ölproduktion in der Region scheinen nicht absehbar.

Entsprechend negativ fällt die Aktienmarktreaktion aus: So droht dem DAX ein Einbruch auf das tiefste Niveau seit Frühjahr 2025. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem XETRA-Start 3,4 Prozent tiefer auf 22.795 Punkte. Im Tief lag die Indikation bei 22.705 Punkten.

Ölpreis rast auf 120 US-Dollar hoch

Getrieben ist die Situation von der Angst vor einer längeren Sperrung der Straße von Hormus. Der Preis für ein Fass Rohöl der Nordsee-Sorte Brent ist in der Nacht auf Montag um bis zu 29 Prozent auf fast 120 Dollar gestiegen. In einem Bericht der "Financial Times" wird nun darüber spekuliert, ob die Situation durch die Freigabe von Ölreserven beruhigt werden könnte. Der Ölpreis kehrte daraufhin zuletzt in Richtung der 100-Dollar-Marke zurück.

"Die Angst davor, dass das schwarze Gold die Weltkonjunktur ausbremsen könnte, ist deutlich größer geworden", schrieb der Experte Christian Henke vom Broker IG. US-Präsident Trump fordere eine bedingungslose Kapitulation des Iran und in der Folge davon drohe der Militäreinsatz länger anzudauern. "Und dies dürfte nicht im Sinne der Anleger sein", so der Experte.

Die geopolitisch getriebene Flucht aus dem Risiko schreite fort, schrieb denn auch der JPMorgan-Anlagestratege Mislav Matejka. Er erinnerte jedoch daran, dass der Aktienmarkt sein Tief meist dann findet, wenn die Anlegerstimmung am schlechtesten ist. Matejka wäre entsprechend jedenfalls nicht überrascht, wenn der Kursrutsch in dieser oder der kommenden Woche endet.

Die vom Ölpreis ausgelösten Schwankungen zeigen sich am Montag in vielen Branchen mit den üblichen Ausschlägen. Aktien großer Ölkonzerne sind im vorbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate sehr gefragt, während die Titel in der Tourismusbranche stark leiden. Für die Titel der Lufthansa ging es bereits vorbörslich um mehr als drei Prozent bergab.

Geopolitik sorgt für Risikoflucht

Die geopolitisch getriebene Flucht aus dem Risiko schreite fort, schrieb Mislav Matejka, Anlagestratege von JPMorgan. Er erinnerte jedoch daran, dass der Aktienmarkt sein Tief meist dann findet, wenn die Anlegerstimmung am schlechtesten ist. Matejka wäre entsprechend jedenfalls nicht überrascht, wenn der Kursrutsch in dieser oder der kommenden Woche endet.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

