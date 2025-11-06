DAX 23.471 -1,1%ESt50 5.560 -0,9%MSCI World 4.301 -0,5%Top 10 Crypto 13,52 -3,2%Nas 22.762 -1,3%Bitcoin 86.320 -1,6%Euro 1,1578 +0,3%Öl 63,62 +0,1%Gold 3.988 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Palantir A2QA4J Take Two 914508 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 NEL ASA A0B733 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt -- US-Börsen tiefer -- Musk mit Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT wächst weiter -- EVOTEC, Canopy Growth, Rheinmetall, Daimler Truck, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
Aktien von Lufthansa, Ryanair und Co tiefer: Irreführende Klima-Versprechen werden gestoppt Aktien von Lufthansa, Ryanair und Co tiefer: Irreführende Klima-Versprechen werden gestoppt
The Trade Desk: Q3 über Konsens, CTV treibt starken Q4-Ausblick – UBS hebt Kursziel auf 82 USD The Trade Desk: Q3 über Konsens, CTV treibt starken Q4-Ausblick – UBS hebt Kursziel auf 82 USD
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

UBS Aktie

Kaufen
Verkaufen
UBS Aktien-Sparplan
32,61 EUR -0,63 EUR -1,90 %
STU
37,74 USD -0,30 USD -0,79 %
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 104,57 Mrd. EUR

KGV 19,81 Div. Rendite 2,65%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A12DFH

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0244767585

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol UBS

Barclays Capital

UBS Underweight

14:51 Uhr
UBS Underweight
Aktie in diesem Artikel
UBS
32,61 EUR -0,63 EUR -1,90%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für UBS von 29 auf 30 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Ergebnisse hätten die Erwartungen weitgehend übertroffen, dürften aber den Konsens nicht sonderlich antreiben, schrieb Flora Bocahut am Donnerstagabend in ihrem Resümee nach Quartalszahlen. Highlight sei die harte Kernkapitalquote (CET1), aber insgesamt hätten die Risiken zugenommen./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 22:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Yu Lan / Shutterstock.com

Zusammenfassung: UBS Underweight

Unternehmen:
UBS		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
30,00 CHF
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
32,68 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Flora Bocahut 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,64 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu UBS

14:51 UBS Underweight Barclays Capital
06.11.25 UBS Outperform RBC Capital Markets
03.11.25 UBS Buy Goldman Sachs Group Inc.
31.10.25 UBS Buy Deutsche Bank AG
30.10.25 UBS Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu UBS

finanzen.net Analysen des Monats UBS-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober UBS-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober
finanzen.net Handel in Zürich: SMI notiert am Mittag im Minus
finanzen.net SLI aktuell: SLI am Freitagmittag im Minus
finanzen.net SPI aktuell: SPI legt mittags den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Minuszeichen in Europa: STOXX 50 mit Abgaben
finanzen.net Optimismus in Zürich: Börsianer lassen SMI zum Handelsstart steigen
finanzen.net Freundlicher Handel: SPI beginnt Sitzung mit Gewinnen
finanzen.net SLI aktuell: SLI zum Handelsstart in der Gewinnzone
finanzen.net Krypto braucht Sicherheit: UBS drängt auf weltweite Regulierung für Bitcoin, Ethereum & Co.
Financial Times UBS to liquidate funds with substantial First Brands exposure
NewsBTC Ethereum Adoption Accelerates: UBS Powers Live Fund Transactions On-Chain — What This Means
Financial Times UBS chair warns of ‘looming systemic risk’ from private credit ratings
Financial Times UBS chair warns of ‘looming systemic risk’ from private credit ratings
Business Times UBS sells US$3.25 billion in first deal since AT1 ruling
Zacks UBS vs. NU: Which Stock Is the Better Value Option?
Zacks UBS Group Q3 Earnings & Revenues Increase Y/Y, Expenses Decline
Zacks UBS (UBS) Q3 Earnings and Revenues Beat Estimates
RSS Feed
UBS zu myNews hinzufügen