UBS Aktie
Marktkap. 104,57 Mrd. EURKGV 19,81 Div. Rendite 2,65%
WKN A12DFH
ISIN CH0244767585
Symbol UBS
UBS Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für UBS von 29 auf 30 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Ergebnisse hätten die Erwartungen weitgehend übertroffen, dürften aber den Konsens nicht sonderlich antreiben, schrieb Flora Bocahut am Donnerstagabend in ihrem Resümee nach Quartalszahlen. Highlight sei die harte Kernkapitalquote (CET1), aber insgesamt hätten die Risiken zugenommen./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 22:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: UBS Underweight
|Unternehmen:
UBS
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
30,00 CHF
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
32,68 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Flora Bocahut
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
35,64 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
