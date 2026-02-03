DAX24.781 -0,1%Est505.995 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9400 -3,0%Nas23.255 -1,4%Bitcoin63.877 -4,3%Euro1,1818 ±-0,0%Öl67,33 +1,5%Gold4.933 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 PayPal A14R7U Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Zalando ZAL111 Infineon 623100 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich stabil -- Wall Street schließt in Rot -- AMD-Zahlen besser als erwartet -- Super Micro Computer-Bilanz überzeugt -- PayPal, Siemens Energy, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Ausblick: QIAGEN öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal Ausblick: QIAGEN öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Ausblick: Novo Nordisk zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Novo Nordisk zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!
Quartalszahlen voraus

Ausblick: UBS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

03.02.26 23:46 Uhr
Ausblick: UBS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor | finanzen.net

Das versprechen sich Experten von der anstehenden UBS-Bilanz.

Werte in diesem Artikel
Aktien
UBS
37,10 CHF -0,02 CHF -0,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

UBS präsentiert am 04.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Wer­bung

8 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,542 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,210 CHF je Aktie erzielt worden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 9 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 11,71 Milliarden USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 17,80 Milliarden CHF erzielt wurde.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,57 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 1,40 CHF je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 15 Analysten im Durchschnitt 48,46 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 76,51 Milliarden CHF in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf UBS

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf UBS

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Simon Zenger / Shutterstock.com

Nachrichten zu UBS

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu UBS

DatumRatingAnalyst
26.01.2026UBS BuyJefferies & Company Inc.
23.01.2026UBS OutperformRBC Capital Markets
14.01.2026UBS BuyDeutsche Bank AG
12.01.2026UBS UnderweightBarclays Capital
12.01.2026UBS OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
26.01.2026UBS BuyJefferies & Company Inc.
23.01.2026UBS OutperformRBC Capital Markets
14.01.2026UBS BuyDeutsche Bank AG
12.01.2026UBS OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.01.2026UBS OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
30.04.2025UBS HoldJefferies & Company Inc.
09.04.2025UBS HoldJefferies & Company Inc.
07.02.2025UBS HaltenDZ BANK
04.02.2025UBS HoldDeutsche Bank AG
08.01.2025UBS HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12.01.2026UBS UnderweightBarclays Capital
25.11.2025UBS UnderweightBarclays Capital
07.11.2025UBS UnderweightBarclays Capital
06.10.2025UBS UnderweightMorgan Stanley
03.10.2025UBS UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für UBS nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen