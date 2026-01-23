UBS Aktie
Marktkap. 125,84 Mrd. EURKGV 19,81 Div. Rendite 2,65%
WKN A12DFH
ISIN CH0244767585
Symbol UBS
UBS Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für UBS von 37 auf 55 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie der Schweizer Bank zähle im laufenden Jahr zu seinen Branchenfavoriten, schrieb Joseph Dickerson am Sonntagabend in seinem Ausblick. Die Stimmung im heimischen Kapitalmarkt scheine gedreht zu haben, und der Einfluss von Reformen bei Kapitalmaßnahmen sollte einen deutlich geringeren Einfluss auf die harte Kernkapitalquote (CET1) haben als bisher erwartet. Dazu sei die Bewertung im globalen Branchenvergleich attraktiv./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2026 / 16:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
UBS
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
55,00 CHF
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
40,06 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Joseph Dickerson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
39,79 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
