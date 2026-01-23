DAX 24.901 +0,2%ESt50 5.948 -0,1%MSCI World 4.514 +0,2%Top 10 Crypto 11,52 -2,3%Nas 23.501 +0,3%Bitcoin 74.063 +1,5%Euro 1,1855 -0,3%Öl 66,42 +0,2%Gold 5.084 +2,0%
UBS Aktie

40,34 EUR +0,26 EUR +0,65 %
STU
47,72 USD +0,17 USD +0,36 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 125,84 Mrd. EUR

KGV 19,81 Div. Rendite 2,65%
WKN A12DFH

ISIN CH0244767585

Symbol UBS

Jefferies & Company Inc.

UBS Buy

08:01 Uhr
UBS Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für UBS von 37 auf 55 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie der Schweizer Bank zähle im laufenden Jahr zu seinen Branchenfavoriten, schrieb Joseph Dickerson am Sonntagabend in seinem Ausblick. Die Stimmung im heimischen Kapitalmarkt scheine gedreht zu haben, und der Einfluss von Reformen bei Kapitalmaßnahmen sollte einen deutlich geringeren Einfluss auf die harte Kernkapitalquote (CET1) haben als bisher erwartet. Dazu sei die Bewertung im globalen Branchenvergleich attraktiv./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2026 / 16:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: UBS Buy

Unternehmen:
UBS		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
55,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
40,06 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Joseph Dickerson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,79 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

