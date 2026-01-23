DAX 24.907 +0,0%ESt50 5.952 +0,1%MSCI World 4.514 +0,2%Top 10 Crypto 11,49 -2,5%Nas 23.501 +0,3%Bitcoin 74.295 +1,8%Euro 1,1851 -0,3%Öl 65,66 -1,0%Gold 5.096 +2,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
CSG Group A420X0 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 adidas A1EWWW BASF BASF11 RENK RENK73 Infineon 623100 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asien unentschlossen -- Gold auf Rekordhoch -- Trump droht Kanada mit 100-Prozent-Zöllen -- VW-Chef hält US-Werk für Audi wegen Zöllen für nicht finanzierbar -- Meta im Fokus
Top News
Deutsche Bank-Aktie profitiert: KI-Einsatz wird verstärkt - Weniger Filialen Deutsche Bank-Aktie profitiert: KI-Einsatz wird verstärkt - Weniger Filialen
BayWa-Aktie mit Verlust: Ordnungsgeld wegen verspäteter Zahlenmeldung BayWa-Aktie mit Verlust: Ordnungsgeld wegen verspäteter Zahlenmeldung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

BP Aktie

Kaufen
Verkaufen
BP Aktien-Sparplan
5,14 EUR ±0,00 EUR -0,08 %
STU
4,47 GBP +0,03 GBP +0,72 %
LSE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 78,72 Mrd. EUR

KGV 211,29 Div. Rendite 6,16%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 850517

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB0007980591

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BPAQF

RBC Capital Markets

BP Sector Perform

09:11 Uhr
BP Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
BP plc (British Petrol)
5,14 EUR 0,00 EUR -0,08%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat BP auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 500 Pence belassen. Der Energiesektor stehe angesichts geopolitischer Spannungen sowie der gestiegenen Bedeutung der Energiesicherheit vor einem wichtigen Wendepunkt, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung. Das Thema Dekarbonisierung und der Wandel der Branche träten dem gegenüber in den Hintergrund. In diesem Kontext dürften sich die US-Branchentitel besser entwickeln als die der europäischen Konkurrenz./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2026 / 20:28 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SeanPavonePhoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BP Sector Perform

Unternehmen:
BP plc (British Petrol)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
5,00 £
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
4,44 £		 Abst. Kursziel*:
12,70%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
4,47 £		 Abst. Kursziel aktuell:
11,89%
Analyst Name:
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,95 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BP plc (British Petrol)

09:11 BP Sector Perform RBC Capital Markets
23.01.26 BP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.26 BP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.01.26 BP Neutral UBS AG
14.01.26 BP Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu BP plc (British Petrol)

finanzen.net Analysen vor Bilanz Erste Schätzungen: BP präsentiert Quartalsergebnisse Erste Schätzungen: BP präsentiert Quartalsergebnisse
finanzen.net Freitagshandel in Europa: STOXX 50 liegt schlussendlich im Minus
finanzen.net BP Aktie News: Anleger greifen bei BP am Nachmittag zu
finanzen.net Handel in London: FTSE 100 nachmittags im Minus
finanzen.net Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 in der Verlustzone
finanzen.net Gewinne in London: So steht der FTSE 100 am Freitagmittag
finanzen.net Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 mittags schwächer
finanzen.net BP Aktie News: BP zeigt sich am Mittag freundlich
finanzen.net Gewinne in Europa: Letztendlich Pluszeichen im STOXX 50
Zacks BP (BP) Stock Slides as Market Rises: Facts to Know Before You Trade
Zacks BP (BP) Surpasses Market Returns: Some Facts Worth Knowing
Benzinga Is the Market Bullish or Bearish on BP PLC?
MotleyFool Best Dividend Stock to Buy Right Now: Realty Income vs. BP
reNEWS JERA Nex bp takes Mona reins but Morgan abandoned
Zacks BP Expects Q4 Upstream Production to Be In Line Sequentially
Zacks Zacks Industry Outlook Highlights Chevron, BP and Petrobras
Zacks BP & CTVA Partner to Form Etlas JV for Biofuel Feedstock Supply
RSS Feed
BP plc (British Petrol) zu myNews hinzufügen