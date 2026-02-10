RBC Capital Markets

BP Sector Perform

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 500 Pence belassen. Die Aktienrückkäufe auf null runterzufahren sei ein notwendiger Schritt gewesen, schrieb Biraj Borkhataria am Dienstag angesichts der vom Ölkonzern verkündeten Maßnahmen im Zuge des Quartalsberichts. Langfristig sei dies eine richtige Entscheidung, auch wenn sie kurzfristig auf der Kursentwicklung laste. Der Fokus in den Jahren 2026 und 2027 sollte auf der Schuldenverringerung liegen. Während dieser Phase fänden Anleger bessere Wertsteigerungschancen im Sektor./rob/ajx/he

