BP Aktie
Marktkap. 84,18 Mrd. EURKGV 1.664,62
WKN 850517
ISIN GB0007980591
Symbol BPAQF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 500 Pence belassen. Die Aktienrückkäufe auf null runterzufahren sei ein notwendiger Schritt gewesen, schrieb Biraj Borkhataria am Dienstag angesichts der vom Ölkonzern verkündeten Maßnahmen im Zuge des Quartalsberichts. Langfristig sei dies eine richtige Entscheidung, auch wenn sie kurzfristig auf der Kursentwicklung laste. Der Fokus in den Jahren 2026 und 2027 sollte auf der Schuldenverringerung liegen. Während dieser Phase fänden Anleger bessere Wertsteigerungschancen im Sektor./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 15:23 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 15:23 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: BP Sector Perform
|Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
5,00 £
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
4,48 £
|Abst. Kursziel*:
11,52%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Biraj Borkhataria
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,94 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
