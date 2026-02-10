DAX 24.988 -0,1%ESt50 6.047 -0,2%MSCI World 4.574 +0,1%Top 10 Crypto 8,3400 -5,1%Nas 23.102 -0,6%Bitcoin 56.325 -2,6%Euro 1,1916 +0,2%Öl 69,39 +0,5%Gold 5.054 +0,6%
BP Aktie

BP Aktien-Sparplan
5,18 EUR ±0,00 EUR -0,08 %
STU
4,86 CHF -0,12 CHF -2,39 %
BRX
Marktkap. 84,18 Mrd. EUR

KGV 1.664,62
WKN 850517

ISIN GB0007980591

Symbol BPAQF

RBC Capital Markets

BP Sector Perform

08:01 Uhr
BP Sector Perform
BP plc (British Petrol)
5,18 EUR 0,00 EUR -0,08%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 500 Pence belassen. Die Aktienrückkäufe auf null runterzufahren sei ein notwendiger Schritt gewesen, schrieb Biraj Borkhataria am Dienstag angesichts der vom Ölkonzern verkündeten Maßnahmen im Zuge des Quartalsberichts. Langfristig sei dies eine richtige Entscheidung, auch wenn sie kurzfristig auf der Kursentwicklung laste. Der Fokus in den Jahren 2026 und 2027 sollte auf der Schuldenverringerung liegen. Während dieser Phase fänden Anleger bessere Wertsteigerungschancen im Sektor./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 15:23 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 15:23 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SeanPavonePhoto / Shutterstock.com

Unternehmen:
BP plc (British Petrol)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
5,00 £
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
4,48 £		 Abst. Kursziel*:
11,52%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,94 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BP plc (British Petrol)

08:01 BP Sector Perform RBC Capital Markets
08:01 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.02.26 BP Kaufen DZ BANK
10.02.26 BP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.02.26 BP Hold Jefferies & Company Inc.
