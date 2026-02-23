DAX 24.986 +0,0%ESt50 6.117 +0,0%MSCI World 4.549 +0,2%Top 10 Crypto 8,3860 +2,5%Nas 22.864 +1,0%Bitcoin 55.099 +1,3%Euro 1,1798 +0,2%Öl 70,96 -0,4%Gold 5.188 +0,9%
Beiersdorf Aktie

107,60 EUR -1,60 EUR -1,47 %
STU
Marktkap. 23,56 Mrd. EUR

KGV 30,59 Div. Rendite 0,81%
WKN wurde kopiert
WKN 520000

ISIN wurde kopiert
ISIN DE0005200000

Symbol wurde kopiert
Symbol BDRFF

Deutsche Bank AG

Beiersdorf Hold

08:51 Uhr
Beiersdorf Hold
Beiersdorf AG
107,60 EUR -1,60 EUR -1,47%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Beiersdorf nach der Kursrally bei unverändertem Kursziel von 105 Euro von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Für weiteren Spielraum bräuchte es mehr als 4 Prozent organisches Wachstum und einen Preisanstieg von mehr als 2 Prozent, schrieb Tom Sykes am Dienstagabend. Durch gewisse Speicherchip-Verknappung sieht er mögliche Probleme für die Verbraucherelektronikbranche - und in der Folge auch für die Klebstofftochter Tesa./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 19:21 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Beiersdorf AG

Zusammenfassung: Beiersdorf Hold

Unternehmen:
Beiersdorf AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
105,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
109,55 €		 Abst. Kursziel*:
-4,15%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
107,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,42%
Analyst Name:
Tom Sykes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
118,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Beiersdorf AG

08:51 Beiersdorf Hold Deutsche Bank AG
05.02.26 Beiersdorf Overweight Barclays Capital
02.02.26 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
23.01.26 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
23.01.26 Beiersdorf Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

