Beiersdorf Aktie
Marktkap. 23,56 Mrd. EURKGV 30,59 Div. Rendite 0,81%
WKN 520000
ISIN DE0005200000
Symbol BDRFF
Beiersdorf Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Beiersdorf nach der Kursrally bei unverändertem Kursziel von 105 Euro von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Für weiteren Spielraum bräuchte es mehr als 4 Prozent organisches Wachstum und einen Preisanstieg von mehr als 2 Prozent, schrieb Tom Sykes am Dienstagabend. Durch gewisse Speicherchip-Verknappung sieht er mögliche Probleme für die Verbraucherelektronikbranche - und in der Folge auch für die Klebstofftochter Tesa./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 19:21 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Beiersdorf AG
Zusammenfassung: Beiersdorf Hold
|Unternehmen:
Beiersdorf AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
105,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
109,55 €
|Abst. Kursziel*:
-4,15%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
107,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,42%
|
Analyst Name:
Tom Sykes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
118,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Beiersdorf AG
|08:51
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|05.02.26
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|08:51
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|05.02.26
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|05.02.26
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|23.01.26
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Beiersdorf Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.01.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|16.01.26
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.01.26
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|17.12.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|24.10.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|23.10.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|23.09.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|08:51
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.01.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG