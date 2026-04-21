Beiersdorf Aktie
Marktkap. 16,91 Mrd. EURKGV 22,05 Div. Rendite 1,07%
WKN 520000
ISIN DE0005200000
Symbol BDRFF
Beiersdorf Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf nach dem Zahlenwerk am Vortag auf "Outperform" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Der Konsumgüterhersteller habe enttäuschende Quartalszahlen vorgelegt, die die ohnehin schon sehr schwachen Erwartungen verfehlt hätten, schrieb Callum Elliott in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Hauptgrund der Schwäche sei die Marke Nivea gewesen, deren Wachstum aus eigener Kraft im ersten Quartal mit minus sieben Prozent erschreckend schwach gewesen sei./ck/rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 16:55 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 02:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Beiersdorf AG
Zusammenfassung: Beiersdorf Outperform
|Unternehmen:
Beiersdorf AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
95,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
74,80 €
|Abst. Kursziel*:
27,01%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
74,84 €
|Abst. Kursziel aktuell:
26,94%
|
Analyst Name:
Callum Elliott
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
86,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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