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Bernstein Research

Beiersdorf Outperform

08:16 Uhr
Beiersdorf Outperform
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Beiersdorf AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf nach dem Zahlenwerk am Vortag auf "Outperform" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Der Konsumgüterhersteller habe enttäuschende Quartalszahlen vorgelegt, die die ohnehin schon sehr schwachen Erwartungen verfehlt hätten, schrieb Callum Elliott in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Hauptgrund der Schwäche sei die Marke Nivea gewesen, deren Wachstum aus eigener Kraft im ersten Quartal mit minus sieben Prozent erschreckend schwach gewesen sei./ck/rob/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 16:55 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 02:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Beiersdorf AG

Zusammenfassung: Beiersdorf Outperform

Unternehmen:
Beiersdorf AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
74,80 €		 Abst. Kursziel*:
27,01%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
74,84 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,94%
Analyst Name:
Callum Elliott 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
86,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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reNEWS Beiersdorf-Freudenberg reaches financial close
EQS Group EQS-PVR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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