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Marktkap. 17,16 Mrd. EUR

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Symbol BDRFF

Deutsche Bank AG

Beiersdorf Hold

11:56 Uhr
Beiersdorf Hold
Aktie in diesem Artikel
Beiersdorf AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Beiersdorf nach Quartals-Umsatzzahlen des Konsumgüterkonzerns auf "Hold" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Die rückläufige Entwicklung habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Tom Sykes am Dienstag in einer ersten Reaktion. Die Aktie sei zwar günstig, doch Beiersdorf habe im Sektor eine der schwächsten organischen Wachstumsraten in einem nicht-rezessionären Umfeld geliefert./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 07:01 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Beiersdorf AG

Zusammenfassung: Beiersdorf Hold

Unternehmen:
Beiersdorf AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
105,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
75,58 €		 Abst. Kursziel*:
38,93%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
74,92 €		 Abst. Kursziel aktuell:
40,15%
Analyst Name:
Tom Sykes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
87,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Beiersdorf AG

16:16 Beiersdorf Overweight Barclays Capital
16:01 Beiersdorf Underperform RBC Capital Markets
11:56 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
11:56 Beiersdorf Hold Deutsche Bank AG
11:01 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
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EQS Group EQS-AFR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
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EQS Group EQS-PVR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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