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Symbol BDRFF

Barclays Capital

Beiersdorf Equal Weight

08:46 Uhr
Beiersdorf Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Beiersdorf AG
70,44 EUR -0,08 EUR -0,11%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Beiersdorf von 82 auf 76 Euro gekappt und die Aktien von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Warren Ackerman widmete sich in seiner am Mittwoch veröffentlichten Analyse dem Bereich Consumer Health innerhalb der europäischen Konsumgüterbranche, also dem Geschäft mit rezeptfreien Gesundheitsprodukten. Hier werde das Wachstum vor allem von den Preisen bestimmt, die "Gewinner" unterschieden sich allerdings durch den Absatz. Ackermans Top-Favoriten heißen Unilever, Danone und Haleon. Die bisher gute Rolle, die Beiersdorf im Bereich Consumer Health gespielt habe, werde derweil von der strategischen Neupositionierung des Konzerns verwässert. Marken wie Eucerin seien qualitativ stark und wüchsen schnell, aber letztlich zu klein, um die Schwäche bei Nivea abzufangen./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2026 / 02:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Beiersdorf AG

Zusammenfassung: Beiersdorf Equal Weight

Unternehmen:
Beiersdorf AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
76,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
70,48 €		 Abst. Kursziel*:
7,83%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
70,44 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,89%
Analyst Name:
Warren Ackerman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
82,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Beiersdorf AG

08:46 Beiersdorf Equal Weight Barclays Capital
29.05.26 Beiersdorf Neutral JP Morgan Chase & Co.
25.05.26 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
22.05.26 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
13.05.26 Beiersdorf Neutral JP Morgan Chase & Co.
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EQS Group EQS-NVR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: Beiersdorf Aktiengesellschaft: BBG Holding GmbH & Co. KG, Interest-preserving order regarding the purchase of 241,993 shares; shares were purchased in the period from March 6, 2026 to ...
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