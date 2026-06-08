Beiersdorf Aktie
Marktkap. 14,94 Mrd. EURKGV 22,05 Div. Rendite 1,07%
WKN 520000
ISIN DE0005200000
Symbol BDRFF
Beiersdorf Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Beiersdorf von 82 auf 76 Euro gekappt und die Aktien von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Warren Ackerman widmete sich in seiner am Mittwoch veröffentlichten Analyse dem Bereich Consumer Health innerhalb der europäischen Konsumgüterbranche, also dem Geschäft mit rezeptfreien Gesundheitsprodukten. Hier werde das Wachstum vor allem von den Preisen bestimmt, die "Gewinner" unterschieden sich allerdings durch den Absatz. Ackermans Top-Favoriten heißen Unilever, Danone und Haleon. Die bisher gute Rolle, die Beiersdorf im Bereich Consumer Health gespielt habe, werde derweil von der strategischen Neupositionierung des Konzerns verwässert. Marken wie Eucerin seien qualitativ stark und wüchsen schnell, aber letztlich zu klein, um die Schwäche bei Nivea abzufangen./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2026 / 02:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Beiersdorf AG
Zusammenfassung: Beiersdorf Equal Weight
|Unternehmen:
Beiersdorf AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
76,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
70,48 €
|Abst. Kursziel*:
7,83%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
70,44 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,89%
|
Analyst Name:
Warren Ackerman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
82,78 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Beiersdorf AG
|08:46
|Beiersdorf Equal Weight
|Barclays Capital
|29.05.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.05.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|22.05.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|13.05.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|Beiersdorf Equal Weight
|Barclays Capital
|29.05.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.05.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|22.05.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|13.05.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.05.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|22.05.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|22.04.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|22.04.26
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|21.04.26
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|21.04.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|21.04.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|10.03.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|08:46
|Beiersdorf Equal Weight
|Barclays Capital
|29.05.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.04.26
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG