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DZ BANK

Beiersdorf Halten

14:26 Uhr
Beiersdorf Halten
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Beiersdorf AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Beiersdorf von 93 auf 81 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Seit Anfang 2025 stottere der Wachstumsmotor Nivea, konstatierte Thomas Maul am Dienstag. Nach einem Umsatzrückgang von 7 Prozent im Auftaktquartal rechnet er für die Dachmarke im zweiten Jahresviertel mit einem organischen Minus von 6 Prozent. Der Experte reduzierte seine Umsatz- und Gewinnprognosen für den Konsumgüterkonzern der Jahre 2026 und 2027./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 13:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 13:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Beiersdorf AG

Zusammenfassung: Beiersdorf Halten

Unternehmen:
Beiersdorf AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
75,20 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
75,12 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Thomas Maul 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
80,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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