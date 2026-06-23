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Bernstein Research

Beiersdorf Outperform

15:21 Uhr
Beiersdorf Outperform
Aktie in diesem Artikel
Beiersdorf AG
73,70 EUR 2,50 EUR 3,51%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf nach einem Gespräch mit dem Management vor den Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Das Wachstum der Consumer-Sparte im zweiten Quartal dürfte weiterhin im deutlich negativen Bereich liegen, schrieb Callum Elliott in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Unternehmen investiere weiterhin in die Neuausrichtung, wobei die Werbeausgaben trotz des Umsatzdrucks auf dem gleichen Niveau bleiben sollten./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 08:58 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 08:58 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Beiersdorf AG

Zusammenfassung: Beiersdorf Outperform

Unternehmen:
Beiersdorf AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
73,16 €		 Abst. Kursziel*:
29,85%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
73,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
28,90%
Analyst Name:
Callum Elliott 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
81,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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15:21 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
08:16 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
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10.06.26 Beiersdorf Equal Weight Barclays Capital
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