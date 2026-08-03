DZ BANK

Beiersdorf Halten

17:21 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Beiersdorf nach Zahlen von 81 auf 77 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Bei dem Konsumgüterkonzern habe die Kernmarke Nivea mit einem Umsatzrückgang von fast sieben Prozent für eine negative Überraschung gesorgt, schrieb Thomas Maul in einer am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Nivea zähle zwar zu den global wertvollsten Kosmetikmarken, die Unsicherheit über das Erholungspotenzial des "blauen Riesen" sei aber aktuell hoch./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 15:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 15:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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