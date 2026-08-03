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Barclays Capital

Beiersdorf Equal Weight

10:21 Uhr
Beiersdorf Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Beiersdorf AG
77,60 EUR -1,64 EUR -2,07%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Beiersdorf von 72 auf 70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Warren Ackerman thematisierte am Dienstag anlässlich der Gewinnwarnung Aufstieg und Fall der Marke Nivea. Die Zielsenkung komme zwar nicht überraschend, aber der Teufel stecke im Detail. Mit dem geringen Kursverlust am Vortag hätten die Anleger das wahre Ausmaß der Ergebnisbelastung durch eine geringere Profitabilität bis 2028 noch nicht eingepreist. Ackerman betonte die schwache Berechenbarkeit. Vom Strategie-Update des Managements erwartet er nur wenig Beruhigung./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 00:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Beiersdorf

Zusammenfassung: Beiersdorf Equal Weight

Unternehmen:
Beiersdorf AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
78,18 €		 Abst. Kursziel*:
-10,46%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
77,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-9,79%
Analyst Name:
Warren Ackerman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
79,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Beiersdorf AG

10:21 Beiersdorf Equal Weight Barclays Capital
09:16 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
03.08.26 Beiersdorf Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.08.26 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
03.08.26 Beiersdorf Underperform RBC Capital Markets
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