Lufthansa Aktie
Marktkap. 10,43 Mrd. EURKGV 7,52 Div. Rendite 3,93%
WKN 823212
ISIN DE0008232125
Symbol DLAKF
Lufthansa Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Lufthansa auf "Buy" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Die Zahlen zum zweiten Quartal der Fluggesellschaft und auch die Aussagen zum Gesamtjahr 2026 seien etwas schwächer ausgefallen, schrieb Jarrod Castle in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Er rechnet daher mit einem gewissen Druck auf die Aktie./ck/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 05:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 05:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Thomas Lohnes/Getty Images
Zusammenfassung: Lufthansa Buy
|Unternehmen:
Lufthansa AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
11,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
8,23 €
|Abst. Kursziel*:
33,59%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
8,47 €
|Abst. Kursziel aktuell:
29,93%
|
Analyst Name:
Jarrod Castle
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,41 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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