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Symbol DLAKF

UBS AG

Lufthansa Buy

04.08.26
Lufthansa Buy
Aktie in diesem Artikel
Lufthansa AG
8,47 EUR -0,10 EUR -1,17%
Charts| News| Analysen
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Lufthansa auf "Buy" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Die Zahlen zum zweiten Quartal der Fluggesellschaft und auch die Aussagen zum Gesamtjahr 2026 seien etwas schwächer ausgefallen, schrieb Jarrod Castle in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Er rechnet daher mit einem gewissen Druck auf die Aktie./ck/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 05:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 05:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Thomas Lohnes/Getty Images

Zusammenfassung: Lufthansa Buy

Unternehmen:
Lufthansa AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
11,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
8,23 €		 Abst. Kursziel*:
33,59%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
8,47 €		 Abst. Kursziel aktuell:
29,93%
Analyst Name:
Jarrod Castle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,41 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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05.08.26 Lufthansa Sell Goldman Sachs Group Inc.
05.08.26 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
04.08.26 Lufthansa Halten DZ BANK
04.08.26 Lufthansa Buy UBS AG
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