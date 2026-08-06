UBS AG

Lufthansa Buy

04.08.26

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Lufthansa auf "Buy" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Die Zahlen zum zweiten Quartal der Fluggesellschaft und auch die Aussagen zum Gesamtjahr 2026 seien etwas schwächer ausgefallen, schrieb Jarrod Castle in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Er rechnet daher mit einem gewissen Druck auf die Aktie./ck/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 05:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 05:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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