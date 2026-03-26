Top News
Streaming-Schock oder Geniestreich? Netflix erhöht die Preise und plant 20 Mrd. Budget für neuen Content! Streaming-Schock oder Geniestreich? Netflix erhöht die Preise und plant 20 Mrd. Budget für neuen Content!
Ölpreise ziehen wieder an: DAX nach behauptetem Start mit Verlusten - "Eskalationsgefahr hinter den Schlagzeilen" Ölpreise ziehen wieder an: DAX nach behauptetem Start mit Verlusten - "Eskalationsgefahr hinter den Schlagzeilen"
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 9,03 Mrd. EUR

KGV 7,52
WKN 823212

ISIN DE0008232125

Symbol DLAKF

Lufthansa AG
7,41 EUR -0,16 EUR -2,14%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Lufthansa von 9,50 auf 9,40 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Jarrod Castle passte seine Schätzungen für Europas Fluggesellschaften am Donnerstagnachmittag an die gestiegenen Treibstoffkosten und sonstige absehbare Auswirkungen des Iran-Kriegs an. Die Prognosen blieben aber äußerst wackelig angesichts der derzeitigen Unsicherheit. Am deutlichsten sinken Castles Schätzungen bei Air France-KLM und Wizz Air. Bei der Lufthansa setzt er 2026 weiterhin auf eine Erholung der Verkehrszahlen./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 15:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Lufthansa Buy

Unternehmen:
Lufthansa AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
9,40 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
7,54 €		 Abst. Kursziel*:
24,70%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
7,41 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,92%
Analyst Name:
Jarrod Castle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
7,96 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Lufthansa AG

08:36 Lufthansa Buy UBS AG
20.03.26 Lufthansa Sell Goldman Sachs Group Inc.
19.03.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
19.03.26 Lufthansa Hold Deutsche Bank AG
19.03.26 Lufthansa Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

