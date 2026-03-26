Lufthansa Aktie
Marktkap. 9,03 Mrd. EURKGV 7,52
WKN 823212
ISIN DE0008232125
Symbol DLAKF
Lufthansa Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Lufthansa von 9,50 auf 9,40 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Jarrod Castle passte seine Schätzungen für Europas Fluggesellschaften am Donnerstagnachmittag an die gestiegenen Treibstoffkosten und sonstige absehbare Auswirkungen des Iran-Kriegs an. Die Prognosen blieben aber äußerst wackelig angesichts der derzeitigen Unsicherheit. Am deutlichsten sinken Castles Schätzungen bei Air France-KLM und Wizz Air. Bei der Lufthansa setzt er 2026 weiterhin auf eine Erholung der Verkehrszahlen./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 15:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Lufthansa Buy
|Unternehmen:
Lufthansa AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
9,40 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
7,54 €
|Abst. Kursziel*:
24,70%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
7,41 €
|Abst. Kursziel aktuell:
26,92%
|
Analyst Name:
Jarrod Castle
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
7,96 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Lufthansa AG
|08:36
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|20.03.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.03.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|19.03.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|19.03.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:36
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|20.03.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.03.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|19.03.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|19.03.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:36
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|13.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|10.12.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|18.11.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|03.11.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|20.03.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.03.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|03.03.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|19.03.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|19.03.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.03.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|10.03.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.