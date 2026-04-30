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Symbol AXAHF

Barclays Capital

AXA Overweight

12:46 Uhr
AXA Overweight
Aktie in diesem Artikel
AXA S.A.
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Axa auf "Overweight" mit einem Kursziel von 47,50 Euro belassen. Claudia Gaspari gab in einer am Montag vorliegenden Studie einen Ausblick auf die Berichtssaison der Versicherer zum ersten Quartal. Sie rechnet mit einem insgesamt robusten operativen Hintergrund in der Branche, ähnlich wie im zweiten Halbjahr 2025. Währungs-Gegenwind und milde Wetterbedingungen zählten wohl zu den generellen Einflüssen. Für Axa kürzte sie ihre Schätzungen bis 2028 nur leicht - im Schnitt um weniger als ein Prozent./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2026 / 19:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AXA Overweight

Unternehmen:
AXA S.A.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
47,50 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
39,90 €		 Abst. Kursziel*:
19,05%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
40,08 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,51%
Analyst Name:
Claudia Gaspari 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,84 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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