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Symbol AXAHF

Barclays Capital

AXA Overweight

08:36 Uhr
AXA Overweight
Aktie in diesem Artikel
AXA S.A.
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Axa mit einem Kursziel von 47,50 Euro auf "Overweight" belassen. Die Solvenz von Versicherern sollte in einem stagflationären Umfeld stabil bleiben, auch wenn die Branchenerträge dafür nicht immun sein dürften, schrieb Claudia Gaspari am Sonntag. Ihr bevorzugter Unterbereich bleiben Lebensversicherungen vor Rückversicherern. Bei Schaden- und Unfallversicherungen geht die Expertin von einer realen Bedrohung durch KI-Umwälzungen aus./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2026 / 16:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AXA Overweight

Unternehmen:
AXA S.A.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
47,50 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
38,01 €		 Abst. Kursziel*:
24,97%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
36,84 €		 Abst. Kursziel aktuell:
28,94%
Analyst Name:
Claudia Gaspari 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,74 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AXA S.A.

08:36 AXA Overweight Barclays Capital
05.03.26 AXA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.03.26 AXA Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.03.26 AXA Outperform RBC Capital Markets
02.03.26 AXA Buy Deutsche Bank AG
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