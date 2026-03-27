NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Henkel von 73 auf 76 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der im ersten Quartal erzielte Umsatz des Konsumgüterherstellers habe die Erwartungen überboten, hieß es in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zur Begründung. Die Schätzungen seien entsprechend angehoben worden./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 10:49 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 10:49 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Henkel vz. Sector Perform
|Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
76,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
66,74 €
|Abst. Kursziel*:
13,87%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
65,82 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,47%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
74,35 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|18:26
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:01
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|11:51
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|10:56
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:56
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.04.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|27.03.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|12.01.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|10:11
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.04.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.04.26
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.03.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.03.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
