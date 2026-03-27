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Marktkap. 25,72 Mrd. EUR

KGV 14,17 Div. Rendite 2,97%
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WKN 604843

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Symbol HENOF

UBS AG

Henkel vz Neutral

13:01 Uhr
Henkel vz Neutral
Aktie in diesem Artikel
Henkel KGaA Vz.
66,16 EUR 2,90 EUR 4,58%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Henkel nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Der Konsumgüterkonzern habe mit dem organischen Umsatzwachstum die Erwartungen übertroffen und die Jahresziele bestätigt, schrieb Guillaume Delmas am Donnerstag in einer ersten Reaktion./rob/gl/niw

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA

Zusammenfassung: Henkel vz. Neutral

Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
71,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
61,68 €		 Abst. Kursziel*:
15,11%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
66,16 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,32%
Analyst Name:
Guillaume Delmas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
74,05 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

13:01 Henkel vz. Neutral UBS AG
11:51 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
10:56 Henkel vz. Sector Perform RBC Capital Markets
10:56 Henkel vz. Hold Jefferies & Company Inc.
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