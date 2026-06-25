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Symbol HENOF

UBS AG

Henkel vz Neutral

10:21 Uhr
Henkel vz Neutral
Aktie in diesem Artikel
Henkel KGaA Vz.
73,46 EUR 1,06 EUR 1,46%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 71 Euro auf "Neutral" belassen. Mehr Dynamik im Klebstoffgeschäft dürfte das zweite Quartal der Düsseldorfer geprägt haben, schrieb Guillaume Delmas am Donnerstag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht am 6. August./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 19:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA

Zusammenfassung: Henkel vz. Neutral

Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
71,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
73,24 €		 Abst. Kursziel*:
-3,06%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
73,46 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,35%
Analyst Name:
Guillaume Delmas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
72,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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10:21 Henkel vz. Neutral UBS AG
25.06.26 Henkel vz. Neutral UBS AG
24.06.26 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
19.06.26 Henkel vz. Hold Jefferies & Company Inc.
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