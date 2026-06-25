UBS AG

Henkel vz Neutral

10:21 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 71 Euro auf "Neutral" belassen. Mehr Dynamik im Klebstoffgeschäft dürfte das zweite Quartal der Düsseldorfer geprägt haben, schrieb Guillaume Delmas am Donnerstag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht am 6. August./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 19:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA