Deutsche Bank AG

Henkel vz Buy

11:16 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Henkel von 75 auf 76 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Tom Sykes berücksichtigte in seinem Bewertungsmodell für den Konsumgüterkonzern die schnell wieder gesunkenen Ölpreise. Möglicherweise könnten den zuletzt vorgezogenen Käufen im Klebstoffgeschäft nun eher schleppende Nachkäufe folgen, schrieb er in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 09:32 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA