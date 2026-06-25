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Symbol HENOF

Deutsche Bank AG

Henkel vz Buy

11:16 Uhr
Henkel vz Buy
Aktie in diesem Artikel
Henkel KGaA Vz.
73,18 EUR 0,78 EUR 1,08%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Henkel von 75 auf 76 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Tom Sykes berücksichtigte in seinem Bewertungsmodell für den Konsumgüterkonzern die schnell wieder gesunkenen Ölpreise. Möglicherweise könnten den zuletzt vorgezogenen Käufen im Klebstoffgeschäft nun eher schleppende Nachkäufe folgen, schrieb er in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 09:32 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA

Zusammenfassung: Henkel vz. Buy

Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
76,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
73,24 €		 Abst. Kursziel*:
3,77%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
73,18 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,85%
Analyst Name:
Tom Sykes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
72,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

11:16 Henkel vz. Buy Deutsche Bank AG
10:21 Henkel vz. Neutral UBS AG
25.06.26 Henkel vz. Neutral UBS AG
24.06.26 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
19.06.26 Henkel vz. Hold Jefferies & Company Inc.
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