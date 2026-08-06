Henkel vz. Aktie
Marktkap. 30,69 Mrd. EURKGV 14,17 Div. Rendite 2,97%
WKN 604843
ISIN DE0006048432
Symbol HENOF
Henkel vz Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 71 Euro auf "Neutral" belassen. Die Quartalszahlen seien stark gewesen, schrieb Guillaume Delmas am Donnerstag. Für die Düsseldorfer gebe es in den kommenden zwölf Monaten allerdings keinen Mangel an Herausforderungen. Die wiedererstarkte Dynamik dürfte somit auf die Probe gestellt werden./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 21:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Henkel AG
Zusammenfassung: Henkel vz. Neutral
|Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
71,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
79,64 €
|Abst. Kursziel*:
-10,85%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
79,64 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-10,85%
|
Analyst Name:
Guillaume Delmas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
74,93 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
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|Barclays Capital
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|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
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