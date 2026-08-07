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AI Analyse

Deutsche Bank AG

Evonik Hold

09:21 Uhr
Evonik Hold
Aktie in diesem Artikel
Evonik AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Evonik nach Zahlen zum zweiten Quartal von 17 auf 18 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analystin Virginie Boucher-Ferte erhöhte die Schätzung für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) in diesem Jahr um rund sechs Prozent. Rückenwind verliehen dem Hersteller von Spezialchemikalien zum einen das Umsatzwachstum und zum anderen höhere Margen, schrieb sie in ihrem am Montag vorliegenden Kommentar./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 08:00 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: EVONIK

Zusammenfassung: Evonik Hold

Unternehmen:
Evonik AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
18,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
18,02 €		 Abst. Kursziel*:
-0,11%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
17,88 €		 Abst. Kursziel aktuell:
0,67%
Analyst Name:
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
16,93 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Evonik AG

09:21 Evonik Hold Deutsche Bank AG
08:11 Evonik Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.26 Evonik Hold Deutsche Bank AG
04.08.26 Evonik Underweight JP Morgan Chase & Co.
04.08.26 Evonik Buy Jefferies & Company Inc.
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