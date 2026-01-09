DAX 25.352 +0,4%ESt50 5.996 +0,0%MSCI World 4.514 +0,1%Top 10 Crypto 12,17 +0,0%Nas 23.671 +0,8%Bitcoin 77.491 -0,8%Euro 1,1680 +0,4%Öl 62,91 -0,2%Gold 4.585 +1,7%
Top News
Neue Skalierungstechnologien: Ethereum-Mitgründer Buterin sieht Trilemma als gelöst an Neue Skalierungstechnologien: Ethereum-Mitgründer Buterin sieht Trilemma als gelöst an
Ein-Faktor-ETFs und Multifaktor-ETFs: Das sollten Anleger wissen Ein-Faktor-ETFs und Multifaktor-ETFs: Das sollten Anleger wissen
Henkel vz. Aktie

Henkel vz.
71,34 EUR -0,16 EUR -0,22 %
STU
Marktkap. 28,37 Mrd. EUR

KGV 17,70 Div. Rendite 2,41%
WKN 604843

ISIN DE0006048432

Symbol HENOF

Deutsche Bank AG

Henkel vz Buy

12:26 Uhr
Henkel vz Buy
Henkel KGaA Vz.
71,34 EUR -0,16 EUR -0,22%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 82 Euro auf "Buy" belassen. Die Aussichten für Europas Konsumgüter- und Nahrungsmittelkonzerne blieben durchwachsen, die meisten negativen Aspekte schienen jedoch bereits eingepreist zu sein, schrieb Tom Sykes am Montag. Die größten Chancen sieht er bei Werten, bei denen aus seiner Sicht zu große Enttäuschungsrisiken im Vergleich zum Marktkonsens eingepreist sind, und jenen in einem umfassenden Turnaround. Bei Aktien, die er aktuell nicht mag, seien die Unternehmen nicht zwangsläufig schlecht, die Aussichten würden hier lediglich "überpreist"./ag/niw

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 04:14 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Henkel vz. Buy

Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
82,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
71,36 €		 Abst. Kursziel*:
14,91%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
71,34 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,94%
Analyst Name:
Tom Sykes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
78,93 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

12:26 Henkel vz. Buy Deutsche Bank AG
09.01.26 Henkel vz. Neutral UBS AG
08.01.26 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
07.01.26 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
30.12.25 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

