Henkel vz. Aktie
Marktkap. 28,37 Mrd. EURKGV 17,70 Div. Rendite 2,41%
WKN 604843
ISIN DE0006048432
Symbol HENOF
Henkel vz Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 82 Euro auf "Buy" belassen. Die Aussichten für Europas Konsumgüter- und Nahrungsmittelkonzerne blieben durchwachsen, die meisten negativen Aspekte schienen jedoch bereits eingepreist zu sein, schrieb Tom Sykes am Montag. Die größten Chancen sieht er bei Werten, bei denen aus seiner Sicht zu große Enttäuschungsrisiken im Vergleich zum Marktkonsens eingepreist sind, und jenen in einem umfassenden Turnaround. Bei Aktien, die er aktuell nicht mag, seien die Unternehmen nicht zwangsläufig schlecht, die Aussichten würden hier lediglich "überpreist"./ag/niw
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 04:14 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Henkel vz. Buy
|Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
82,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
71,36 €
|Abst. Kursziel*:
14,91%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
71,34 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,94%
|
Analyst Name:
Tom Sykes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
78,93 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|12:26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09.01.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|08.01.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|07.01.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|30.12.25
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
