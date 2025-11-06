DAX 23.664 -0,3%ESt50 5.597 -0,3%MSCI World 4.319 -0,1%Top 10 Crypto 13,64 -2,4%Nas 23.054 -1,9%Bitcoin 87.487 -0,3%Euro 1,1543 +0,0%Öl 64,26 +1,1%Gold 4.008 +0,8%
Henkel vz. Aktie

Henkel vz Buy

Henkel vz Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Henkel von 79 auf 82 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Tom Sykes hob in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung des Quartalsberichts seine Prognose für das Umsatzwachstum im Jahr 2026. Angetrieben von der Klebstoffsparte, in der er noch mehr Potenzial sieht, sollte es in der Automobilindustrie zu einer Erholung kommen. Er bleibt mit seiner Gewinnschätzung zwar leicht unter dem Konsens, doch der niedrige Aktienkurs impliziere viel stärker sinkende Markterwartungen./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
82,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
71,70 €		 Abst. Kursziel*:
14,37%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
71,82 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,17%
Analyst Name:
Tom Sykes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
80,94 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

09:46 Henkel vz. Neutral UBS AG
06.11.25 Henkel vz. Neutral UBS AG
06.11.25 Henkel vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.11.25 Henkel vz. Buy Warburg Research
06.11.25 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

