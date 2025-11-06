Henkel vz. Aktie
Marktkap. 28,26 Mrd. EURKGV 17,70 Div. Rendite 2,41%
WKN 604843
ISIN DE0006048432
Symbol HENOF
Henkel vz Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Henkel von 79 auf 82 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Tom Sykes hob in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung des Quartalsberichts seine Prognose für das Umsatzwachstum im Jahr 2026. Angetrieben von der Klebstoffsparte, in der er noch mehr Potenzial sieht, sollte es in der Automobilindustrie zu einer Erholung kommen. Er bleibt mit seiner Gewinnschätzung zwar leicht unter dem Konsens, doch der niedrige Aktienkurs impliziere viel stärker sinkende Markterwartungen./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA
Zusammenfassung: Henkel vz. Buy
|Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
82,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
71,70 €
|Abst. Kursziel*:
14,37%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
71,82 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,17%
|
Analyst Name:
Tom Sykes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
80,94 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|09:46
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|06.11.25
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|06.11.25
|Henkel vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|06.11.25
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|09:46
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|06.11.25
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|06.11.25
|Henkel vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|06.11.25
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Henkel vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|27.10.25
|Henkel vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|29.09.25
|Henkel vz. Overweight
|Barclays Capital
|26.09.25
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.03.25
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.24
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.24
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.05.24
|Henkel vz. Underperform
|Bernstein Research
|09:46
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|06.11.25
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|06.11.25
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.25
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets