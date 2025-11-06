DAX 23.500 -1,0%ESt50 5.568 -0,8%MSCI World 4.295 -0,7%Top 10 Crypto 13,52 -3,2%Nas 22.753 -1,3%Bitcoin 86.320 -1,6%Euro 1,1572 +0,2%Öl 63,65 +0,1%Gold 3.995 +0,4%
Marktkap. 28,26 Mrd. EUR

KGV 17,70 Div. Rendite 2,41%
WKN 604843

ISIN DE0006048432

Symbol HENOF

Barclays Capital

Henkel vz Overweight

14:51 Uhr
Henkel vz Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Henkel von 79 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Absatzvolumina der Konsummarken hätten aufwärts gedreht, schrieb Patrick Folan am Donnerstag im Nachgang der Zahlen. Zunächst niedrige Vergleichshürden böten Überraschungschancen./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 15:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 15:55 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Henkel AG

Zusammenfassung: Henkel vz. Overweight

Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
80,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
71,38 €		 Abst. Kursziel*:
12,08%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
72,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,96%
Analyst Name:
Patrick Folan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
81,03 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

