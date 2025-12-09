HORNBACH Aktie
Marktkap. 1,36 Mrd. EURKGV 9,03 Div. Rendite 3,02%
WKN 608340
ISIN DE0006083405
Symbol HBBHF
HORNBACH Add
Aktie in diesem Artikel
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Hornbach Holding nach endgültigen Zahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 118 Euro belassen. Der Baumarktbetreiber habe schwache Zahlen für das dritte Quartal seines laufenden Geschäftsjahres vorgelegt, schrieb Volker Bosse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Jahresziele habe das Unternehmen unterdessen bestätigt. Zu beachten sei auch, dass Hornbach weiterhin Marktanteile gewinne./mf/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2025 / 08:15 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nessluop / Shutterstock.com
Zusammenfassung: HORNBACH Add
|Unternehmen:
HORNBACH Holding
|Analyst:
Baader Bank
|Kursziel:
118,00 €
|Rating jetzt:
Add
|Kurs*:
83,70 €
|Abst. Kursziel*:
40,98%
|Rating vorher:
Add
|Kurs aktuell:
83,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
42,00%
|
Analyst Name:
Volker Bosse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
108,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu HORNBACH Holding
|12:21
|HORNBACH Add
|Baader Bank
|09.12.25
|HORNBACH Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.12.25
|HORNBACH Halten
|DZ BANK
|08.12.25
|HORNBACH Buy
|Warburg Research
|08.12.25
|HORNBACH Add
|Baader Bank
|12:21
|HORNBACH Add
|Baader Bank
|09.12.25
|HORNBACH Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.12.25
|HORNBACH Halten
|DZ BANK
|08.12.25
|HORNBACH Buy
|Warburg Research
|08.12.25
|HORNBACH Add
|Baader Bank
|12:21
|HORNBACH Add
|Baader Bank
|08.12.25
|HORNBACH Buy
|Warburg Research
|08.12.25
|HORNBACH Add
|Baader Bank
|30.09.25
|HORNBACH Buy
|Warburg Research
|30.09.25
|HORNBACH Add
|Baader Bank
|30.05.17
|HORNBACH Hold
|equinet AG
|09.12.25
|HORNBACH Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.12.25
|HORNBACH Halten
|DZ BANK
|10.10.25
|HORNBACH Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.25
|HORNBACH Halten
|DZ BANK
|25.06.25
|HORNBACH Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)