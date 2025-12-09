DAX 24.191 +0,0%ESt50 5.738 -0,1%MSCI World 4.380 -0,1%Top 10 Crypto 11,68 +4,5%Nas 23.006 +1,4%Bitcoin 75.296 +3,3%Euro 1,1714 -0,1%Öl 59,98 +0,5%Gold 4.328 -0,1%
HORNBACH Aktie

83,10 EUR -2,20 EUR -2,58 %
STU
Marktkap. 1,36 Mrd. EUR

KGV 9,03 Div. Rendite 3,02%
HORNBACH Holding
83,10 EUR -2,20 EUR -2,58%
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Hornbach Holding nach endgültigen Zahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 118 Euro belassen. Der Baumarktbetreiber habe schwache Zahlen für das dritte Quartal seines laufenden Geschäftsjahres vorgelegt, schrieb Volker Bosse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Jahresziele habe das Unternehmen unterdessen bestätigt. Zu beachten sei auch, dass Hornbach weiterhin Marktanteile gewinne./mf/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2025 / 08:15 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nessluop / Shutterstock.com

Analysen zu HORNBACH Holding

12:21 HORNBACH Add Baader Bank
09.12.25 HORNBACH Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.12.25 HORNBACH Halten DZ BANK
08.12.25 HORNBACH Buy Warburg Research
08.12.25 HORNBACH Add Baader Bank
mehr Analysen

Nachrichten zu HORNBACH Holding

dpa-afx Vorsichtige Prognose HORNBACH-Aktie gerät nach finalen Quartalszahlen unter Druck HORNBACH-Aktie gerät nach finalen Quartalszahlen unter Druck
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Handelsstart schwächer
EQS Group EQS-News: HORNBACH steigert Umsatz und Marktanteile in 9M 2025/26 und Q3 – Bereinigtes EBIT in Q3 um 7,3 Mio. EUR rückläufig, 9M auf Vorjahresniveau
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: Das macht der SDAX am Dienstagnachmittag
finanzen.net XETRA-Handel SDAX fällt mittags
finanzen.net SDAX aktuell: SDAX gibt letztendlich nach
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: SDAX verbucht am Montagnachmittag Gewinne
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: SDAX mittags fester
dpa-afx HORNBACH-Aktie unter Druck: Holding macht weniger Geschäft als erwartet und wird skeptischer
EQS Group EQS-News: HORNBACH increases sales and market share in 9M 2025/26 and Q3 – adjusted EBIT down EUR 7.3 million in Q3, 9M at previous year’s level
EQS Group EQS-Adhoc: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Reduced earnings in Q3 2025/26 – Guidance for adjusted EBIT at previous year’s level still valid
EQS Group EQS-CMS: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-News: HORNBACH expands into Serbia
EQS Group EQS-AFR: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-CMS: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
