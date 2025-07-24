DAX 23.706 -0,2%ESt50 5.492 -0,3%Top 10 Crypto 15,65 -1,6%Dow 46.316 +0,2%Nas 22.591 +0,5%Bitcoin 96.916 -0,6%Euro 1,1739 +0,1%Öl 67,21 -0,7%Gold 3.839 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Alibaba A117ME BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Commerzbank CBK100 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown droht: DAX leichter -- Asiens Börsen uneins -- Lufthansa-Piloten vor Urabstimmung -- Continental sieht Chance auf DAX-Verbleib trotz Abspaltung -- Rüstungsaktien, Etsy, Wolfspeed im Fokus
Top News
Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Dienstagvormittag um die Kurse der Rohstoffe Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Dienstagvormittag um die Kurse der Rohstoffe
Aktien von Etsy und Shopify springen hoch: OpenAI bringt ChatGPT-Checkout Aktien von Etsy und Shopify springen hoch: OpenAI bringt ChatGPT-Checkout
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

HORNBACH Aktie

Kaufen
Verkaufen
HORNBACH Aktien-Sparplan
97,40 EUR -5,40 EUR -5,25 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,65 Mrd. EUR

KGV 9,03 Div. Rendite 3,02%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 608340

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006083405

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HBBHF

Warburg Research

HORNBACH Buy

10:06 Uhr
HORNBACH Buy
Aktie in diesem Artikel
HORNBACH Holding
97,40 EUR -5,40 EUR -5,25%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hornbach Holding nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 117 Euro auf "Buy" belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebit) hätten seinen Erwartungen entsprochen, schrieb Thilo Kleibauer am Dienstag in seiner ersten Reaktion. Das Nettoergebnis der Baumarktkette sei aber schlechter als prognostiziert ausgefallen. Den vorsichtigen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr habe Hornbach bestätigt./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nessluop / Shutterstock.com

Zusammenfassung: HORNBACH Buy

Unternehmen:
HORNBACH Holding		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
117,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
102,80 €		 Abst. Kursziel*:
13,81%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
97,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,12%
Analyst Name:
Thilo Kleibauer 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
109,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HORNBACH Holding

25.08.25 HORNBACH Add Baader Bank
25.06.25 HORNBACH Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.06.25 HORNBACH Halten DZ BANK
24.06.25 HORNBACH Buy Warburg Research
24.06.25 HORNBACH Add Baader Bank
mehr Analysen

Nachrichten zu Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG

EQS Group EQS-News: LUDWIG BECK Halbjahresfinanzbericht 2025
EQS Group EQS-News: LUDWIG BECK &#8211; Konzernquartalsmitteilung zum 31.03.2025
EQS Group EQS-DD: Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG: Christian Greiner Verwaltungs GmbH, Kauf
EQS Group EQS-DD: Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG: Christian Greiner, Kauf
EQS Group EQS-DD: Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG: Consens Beratungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH, Kauf
EQS Group EQS-News: LUDWIG BECK &#8211; Konzernabschluss zum 31.12.2024
EQS Group EQS-AFR: Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG: Vorabbekanntmachung &#252;ber die Ver&#246;ffentlichung von Finanzberichten gem&#228;&#223; &#167; 114, 115, 117 WpHG
EQS Group EQS-News: LUDWIG BECK mit positivem dritten Quartal 2024
EQS Group EQS-News: LUDWIG BECK Half-year financial report 2025
EQS Group EQS-News: LUDWIG BECK &#8211; Group quarterly statement as of March 31, 2025
EQS Group EQS-DD: Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG: Christian Greiner Verwaltungs GmbH, buy
EQS Group EQS-DD: Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG: Christian Greiner, buy
EQS Group EQS-DD: Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG: Consens Beratungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH, buy
EQS Group EQS-News: LUDWIG BECK &#8211; Consolidated financial statements as of December 31, 2024
EQS Group EQS-AFR: Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: LUDWIG BECK with positive third quarter 2024
RSS Feed
Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG zu myNews hinzufügen