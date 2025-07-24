HORNBACH Aktie
Marktkap. 1,65 Mrd. EURKGV 9,03 Div. Rendite 3,02%
WKN 608340
ISIN DE0006083405
Symbol HBBHF
HORNBACH Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hornbach Holding nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 117 Euro auf "Buy" belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebit) hätten seinen Erwartungen entsprochen, schrieb Thilo Kleibauer am Dienstag in seiner ersten Reaktion. Das Nettoergebnis der Baumarktkette sei aber schlechter als prognostiziert ausgefallen. Den vorsichtigen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr habe Hornbach bestätigt./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nessluop / Shutterstock.com
Zusammenfassung: HORNBACH Buy
|Unternehmen:
HORNBACH Holding
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
117,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
102,80 €
|Abst. Kursziel*:
13,81%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
97,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,12%
|
Analyst Name:
Thilo Kleibauer
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
109,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
