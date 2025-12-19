DAX24.296 +0,4%Est505.766 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,70 +4,6%Nas23.221 +0,9%Bitcoin75.495 +3,5%Euro1,1719 -0,1%Öl60,08 +0,6%Gold4.341 +0,2%
ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Hornbach Holding auf 'Add' - Ziel 118 Euro

19.12.25 15:24 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
HORNBACH Holding
84,30 EUR 0,30 EUR 0,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Hornbach Holding (HORNBACH) nach endgültigen Zahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 118 Euro belassen. Der Baumarktbetreiber habe schwache Zahlen für das dritte Quartal seines laufenden Geschäftsjahres vorgelegt, schrieb Volker Bosse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Jahresziele habe das Unternehmen unterdessen bestätigt. Zu beachten sei auch, dass Hornbach weiterhin Marktanteile gewinne./mf/edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2025 / 08:15 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

