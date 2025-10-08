DAX 24.661 +0,2%ESt50 5.635 +0,2%MSCI World 4.332 -0,1%Top 10 Crypto 16,81 +1,6%Nas 23.025 -0,1%Bitcoin 104.886 -0,4%Euro 1,1567 +0,0%Öl 64,73 -0,8%Gold 3.964 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Ottobock BCK222 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Gerresheimer A0LD6E RENK RENK73 Diginex A40PU6 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Plug Power A1JA81 Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F BMW 519000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen mit Verlusten -- Tesla: US-Verkehrsaufsicht untersucht "Autopilot" -- BP gewinnt Schiedsverfahren gegen Venture Global -- Plug Power, Alibaba, SoftBank, VW im Fokus
Top News
Brenntag-Aktie rutscht ab: 'Sell' von UBS belastet Papiere Brenntag-Aktie rutscht ab: 'Sell' von UBS belastet Papiere
PIMCO Income: Stabilität durch Qualitätsanleihen PIMCO Income: Stabilität durch Qualitätsanleihen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

HORNBACH Aktie

Kaufen
Verkaufen
HORNBACH Aktien-Sparplan
92,30 EUR +0,60 EUR +0,65 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,46 Mrd. EUR

KGV 9,03 Div. Rendite 3,02%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 608340

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006083405

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HBBHF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

HORNBACH Hold

08:31 Uhr
HORNBACH Hold
Aktie in diesem Artikel
HORNBACH Holding
92,30 EUR 0,60 EUR 0,65%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hornbach Holding nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von 105 auf 95 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis der Baumarkt-Holding liege um 9 Prozent unter der Konsensschätzung, schrieb Benjamin Thielmann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das sei vor allem auf höhere Personalausgaben zurückzuführen./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 16:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nessluop / Shutterstock.com

Zusammenfassung: HORNBACH Hold

Unternehmen:
HORNBACH Holding		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
91,80 €		 Abst. Kursziel*:
3,49%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
92,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,93%
Analyst Name:
Benjamin Thielmann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
110,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HORNBACH Holding

08:31 HORNBACH Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.10.25 HORNBACH Halten DZ BANK
30.09.25 HORNBACH Buy Warburg Research
30.09.25 HORNBACH Add Baader Bank
25.08.25 HORNBACH Add Baader Bank
mehr Analysen

Nachrichten zu HORNBACH Holding

dpa-afx ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Hornbach Holding auf 95 Euro - 'Hold'
EQS Group EQS-CMS: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
EQS Group EQS-CMS: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
finanzen.net SDAX aktuell: SDAX liegt zum Start des Freitagshandels im Plus
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: Börsianer lassen SDAX zum Handelsende steigen
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX am Nachmittag freundlich
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX präsentiert sich am Donnerstagmittag fester
finanzen.net HORNBACH: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
EQS Group EQS-CMS: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-AFR: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-News: HORNBACH Group grows sales and adjusted EBIT in 6M 2025/26 – Sales further increase in Q2
EQS Group EQS-PVR: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Albrecht Hornbach, buy
EQS Group EQS-DD: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: AB-Holding GmbH, sell
EQS Group EQS-PVR: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
HORNBACH Holding zu myNews hinzufügen