RELX Aktie
Marktkap. 65,57 Mrd. EURKGV 35,01 Div. Rendite 1,74%
WKN A0M95J
ISIN GB00B2B0DG97
Symbol RLXXF
RELX Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Relx mit einem Kursziel von 4345 Pence auf "Outperform" belassen. Die Analysten Christophe Cherblanc und Annick Maas gaben am Mittwochnachmittag einen Ausblick auf das Jahr 2026 in der Medien- und Internetbranche. Dabei fokussierten sie sich stark auf Risiken durch KI, aber auch damit einhergehende Chancen in puncto Produktivität. Relx sei ein Paradebeispiel für die Diskrepanz zwischen KI-Ängsten und tatsächlichen, greifbaren Vorteilen./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 16:46 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: RELX Outperform
|Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
43,45 £
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
35,86 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Christophe Cherblanc
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
44,32 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|11:56
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|07.01.26
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|RELX Outperform
|Bernstein Research
