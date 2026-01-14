DAX 25.296 +0,0%ESt50 6.036 +0,5%MSCI World 4.511 +0,1%Top 10 Crypto 13,03 +1,9%Nas 23.472 -1,0%Bitcoin 83.127 -0,2%Euro 1,1637 -0,1%Öl 64,04 -2,1%Gold 4.618 -0,2%
RELX Aktie

Marktkap. 65,57 Mrd. EUR

KGV 35,01 Div. Rendite 1,74%
Bernstein Research

RELX Outperform

11:56 Uhr
RELX Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Relx mit einem Kursziel von 4345 Pence auf "Outperform" belassen. Die Analysten Christophe Cherblanc und Annick Maas gaben am Mittwochnachmittag einen Ausblick auf das Jahr 2026 in der Medien- und Internetbranche. Dabei fokussierten sie sich stark auf Risiken durch KI, aber auch damit einhergehende Chancen in puncto Produktivität. Relx sei ein Paradebeispiel für die Diskrepanz zwischen KI-Ängsten und tatsächlichen, greifbaren Vorteilen./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 16:46 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

