RELX Aktie

23,34 EUR -0,42 EUR -1,77 %
STU
20,91 CHF -0,14 CHF -0,67 %
BRX
Marktkap. 44,6 Mrd. EUR

KGV 35,01 Div. Rendite 1,74%
WKN A0M95J

ISIN GB00B2B0DG97

Symbol RLXXF

UBS AG

RELX Buy

12:36 Uhr
RELX Buy
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
23,34 EUR -0,42 EUR -1,77%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Relx nach Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 4570 Pence belassen. Der Fachverlag und Datenbankanbieter habe ein insgesamt solides Zahlenwerk für 2025 vorgelegt, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: sergign / Shutterstock.com

Zusammenfassung: RELX Buy

Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
45,70 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
23,66 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Jo Barnet-Lamb 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
43,88 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)

12:36 RELX Buy UBS AG
04.02.26 RELX Buy Deutsche Bank AG
22.01.26 RELX Buy UBS AG
22.01.26 RELX Overweight Barclays Capital
22.01.26 RELX Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

