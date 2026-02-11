RELX Aktie
Marktkap. 44,6 Mrd. EURKGV 35,01 Div. Rendite 1,74%
WKN A0M95J
ISIN GB00B2B0DG97
Symbol RLXXF
RELX Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Relx nach Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 4570 Pence belassen. Der Fachverlag und Datenbankanbieter habe ein insgesamt solides Zahlenwerk für 2025 vorgelegt, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: RELX Buy
|Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
45,70 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
23,66 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Jo Barnet-Lamb
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
43,88 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|12:36
|RELX Buy
|UBS AG
|04.02.26
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
|RELX Buy
|UBS AG
|22.01.26
|RELX Overweight
|Barclays Capital
|22.01.26
|RELX Overweight
|Barclays Capital
