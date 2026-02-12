DAX 24.840 -0,1%ESt50 5.976 -0,6%MSCI World 4.503 -0,3%Top 10 Crypto 8,5520 +2,8%Nas 22.597 -2,0%Bitcoin 56.464 +1,3%Euro 1,1860 -0,1%Öl 67,14 -0,6%Gold 4.972 +1,0%
RELX Aktie

25,04 EUR +0,60 EUR +2,45 %
STU
21,77 GBP +1,25 GBP +6,11 %
LSE
Marktkap. 41,84 Mrd. EUR

KGV 26,82
WKN A0M95J

ISIN GB00B2B0DG97

Symbol RLXXF

Bernstein Research

RELX Outperform

12:21 Uhr
RELX Outperform
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
25,04 EUR 0,60 EUR 2,45%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Relx von 4345 auf 3450 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Christophe Cherblanc bezog am Donnerstagabend Stellung dazu, wie das derzeit von Anlegern wahrgenommene KI-Risiko bei dem Medienkonzern mit dessen Bewertung in Einklang gebracht werden kann. Er sieht bei Relx weiterhin die größte Diskrepanz zwischen den Sorgen und handfesten Beweisen, dass KI-Produkte das Wachstum beschleunigen. Dennoch passte er sein Modell an die Bewertung anderer vergleichbarer Unternehmen an, die den Bedenken ausgesetzt seien./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 20:18 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 20:18 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RELX Outperform

Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
34,50 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
24,80 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
21,77 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Christophe Cherblanc 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,79 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)

12:21 RELX Outperform Bernstein Research
11:36 RELX Buy UBS AG
10:31 RELX Overweight Barclays Capital
12.02.26 RELX Buy UBS AG
04.02.26 RELX Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

