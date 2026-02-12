RELX Aktie
Marktkap. 41,84 Mrd. EURKGV 26,82
WKN A0M95J
ISIN GB00B2B0DG97
Symbol RLXXF
RELX Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Relx von 4345 auf 3450 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Christophe Cherblanc bezog am Donnerstagabend Stellung dazu, wie das derzeit von Anlegern wahrgenommene KI-Risiko bei dem Medienkonzern mit dessen Bewertung in Einklang gebracht werden kann. Er sieht bei Relx weiterhin die größte Diskrepanz zwischen den Sorgen und handfesten Beweisen, dass KI-Produkte das Wachstum beschleunigen. Dennoch passte er sein Modell an die Bewertung anderer vergleichbarer Unternehmen an, die den Bedenken ausgesetzt seien./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 20:18 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 20:18 / UTC
Zusammenfassung: RELX Outperform
|Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
34,50 £
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
24,80 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
21,77 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Christophe Cherblanc
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,79 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|12:21
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|11:36
|RELX Buy
|UBS AG
|10:31
|RELX Overweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|RELX Buy
|UBS AG
|04.02.26
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
