DAX25.344 +0,3%Est505.994 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,18 +1,2%Nas23.671 +0,8%Bitcoin77.565 -0,7%Euro1,1677 +0,4%Öl62,91 -0,2%Gold4.584 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 BASF BASF11 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Infineon 623100 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas höher -- US-Ölkonzerne vor Investments in Venezuela -- Eli Lilly plant wohl Abivax-Übernahme -- Novo Nordisk, Goldrekord, Rüstungsaktien, Amazon, DroneShield, Airbus, BYD im Fokus
Top News
"Woche der Wahrheit" voraus? DAX erreicht mit Mini-Plus neues Rekordhoch über 25.300er-Marke "Woche der Wahrheit" voraus? DAX erreicht mit Mini-Plus neues Rekordhoch über 25.300er-Marke
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Montagmittag So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Montagmittag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
10 DAX-Trends für 2026: Diese Börsentrends erwarten Aktienmarktanalysten für 2026. Starten Sie gut informiert ins neue Börsenjahr. Jetzt lesen!
Analystenmeinung

Citigroup-Studie treibt an: Aktien von Wolters Kluwer und Pearson legen zu

12.01.26 11:24 Uhr
Aktien von Wolters Kluwer und Pearson gewinnen nach positiver Citigroupstudie | finanzen.net

Kaufempfehlungen der Citigroup haben am Montag vereinzelt die Aktien von Medienkonzernen gestützt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Pearson plc
12,37 EUR 0,14 EUR 1,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Publicis S.A.
90,14 EUR 3,08 EUR 3,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
36,60 EUR -0,22 EUR -0,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Wolters Kluwer N.V.
93,02 EUR 1,52 EUR 1,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
WPP 2012 PLC
4,00 EUR 0,20 EUR 5,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
EURO STOXX 50
5.993,7 PKT -3,8 PKT -0,06%
Charts|News|Analysen

Gefragt waren etwa die Aktien von Wolters Kluwer, die sich via XETRA zuletzt mit einem Anstieg um 1,64 Prozent auf 92,86 Euro an die Spitze im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx setzten. Sie stabilisierten sich damit weiter, nachdem sie zu Jahresbeginn ein Tief seit 2022 erreicht hatten. Ihnen gelang nach zwei Monaten die Rückkehr über die 50-Tage-Linie.

Wer­bung

In London zogen derweil die Papiere von Pearson am Montag um 1,18 Prozent auf 10,73 Pfund an. Publicis dagegen konnten nicht profitieren: Sie gaben zuletzt in Paris um 0,4 Prozent nach. Die Citigroup hat die drei bisher erwähnten Aktien mit "Buy" in die Bewertung aufgenommen, während sie Informa, RELX und WPP (WPP 2012) neu lediglich mit "Neutral" einstuft. Deren Aktien entwickelten sich durchwachsen. Als abgeschlagener Verlierer sackte der Kurs von WPP in London um 3,8 Prozent ab.

Analyst Ciaran Donnelly beschäftigte sich intensiv mit dem Thema Künstliche Intelligenz (KI) und dem Einfluss auf den Sektor, der zuletzt schon darunter gelitten habe. Da es derzeit keine Aspekte gebe, die die Unsicherheit widerlegten, bevorzugt er Aktien, die bereits übertrieben stark abgewertet hätten im Zuge der KI-Bedrohungen. Daraus resultierend sei das Verhältnis von Chancen und Risiken nur bei drei Werten attraktiv.

/tih/ag/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Pearson

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pearson

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Viktoriia Hnatiuk / Shutterstock.com

Nachrichten zu Wolters Kluwer N.V.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Wolters Kluwer N.V.

DatumRatingAnalyst
09.12.2025Wolters Kluwer OverweightBarclays Capital
09.12.2025Wolters Kluwer BuyDeutsche Bank AG
08.12.2025Wolters Kluwer NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.11.2025Wolters Kluwer NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.11.2025Wolters Kluwer OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
09.12.2025Wolters Kluwer OverweightBarclays Capital
09.12.2025Wolters Kluwer BuyDeutsche Bank AG
10.11.2025Wolters Kluwer OverweightBarclays Capital
07.11.2025Wolters Kluwer OutperformBernstein Research
05.11.2025Wolters Kluwer OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
08.12.2025Wolters Kluwer NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.11.2025Wolters Kluwer NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025Wolters Kluwer HoldDeutsche Bank AG
05.11.2025Wolters Kluwer NeutralUBS AG
21.10.2025Wolters Kluwer NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
28.07.2011Wolters Kluwer sellCitigroup Corp.
12.05.2005Wolters Kluwer: Underweight JP Morgan
10.05.2005Wolters Kluwer: Underperform Goldman Sachs
04.03.2005Wolters Kluwer: Underperform Goldman Sachs
24.01.2005Wolters Kluwer: UnderweightJP Morgan

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Wolters Kluwer N.V. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen