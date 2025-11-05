Wolters Kluwer Aktie
Marktkap. 22,15 Mrd. EURKGV 35,31 Div. Rendite 1,45%
WKN A0J2R1
ISIN NL0000395903
Symbol WOLTF
Wolters Kluwer Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Wolters Kluwer von 175 auf 135 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Natürlich gebe es hinsichtlich möglicher KI-Konkurrenz mittelfristig einige Fragen bei Informationsdienstleistern, schrieb Nick Dempsey am Freitagabend. Für das gebotene Wachstum und die Widerstandskraft seien die Papiere der Niederländer allerdings zu günstig./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 18:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Maxx-Studio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Wolters Kluwer Overweight
|Unternehmen:
Wolters Kluwer N.V.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
135,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
96,76 €
|Abst. Kursziel*:
39,52%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
93,86 €
|Abst. Kursziel aktuell:
43,83%
|
Analyst Name:
Nick Dempsey
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
135,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
