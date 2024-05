Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels mit Gewinnen

Index-Performance im Fokus

So performte der Euro STOXX 50 am Dienstag zum Handelsende.

Am Dienstag gewann der Euro STOXX 50 via STOXX letztendlich 1,19 Prozent auf 5.015,77 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 4,248 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,259 Prozent auf 4.969,82 Punkte an der Kurstafel, nach 4.956,96 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 4.967,81 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5.016,71 Zählern.

Euro STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 05.04.2024, mit 5.014,75 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 07.02.2024, stand der Euro STOXX 50 bei 4.678,85 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.05.2023, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 4.340,43 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 11,15 Prozent nach oben. Bei 5.121,71 Punkten markierte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 4.380,97 Punkte.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell Infineon (+ 12,93 Prozent auf 36,39 EUR), UniCredit (+ 3,31 Prozent auf 35,99 EUR), SAP SE (+ 1,68 Prozent auf 174,36 EUR), Deutsche Börse (+ 1,52 Prozent auf 187,05 EUR) und Bayer (+ 1,51 Prozent auf 28,49 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Ferrari (-2,27 Prozent auf 388,80 EUR), adidas (-1,33 Prozent auf 222,10 EUR), Deutsche Telekom (-0,09 Prozent auf 21,72 EUR), Siemens (+ 0,43 Prozent auf 180,14 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,44 Prozent auf 38,59 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 16.358.729 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 389,129 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,85 zu Buche schlagen. Mit 9,24 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net