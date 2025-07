Infineon Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Infineon

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Infineon. Der Infineon-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 4,7 Prozent auf 34,18 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Infineon nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 4,7 Prozent auf 34,18 EUR. In der Spitze fiel die Infineon-Aktie bis auf 34,11 EUR. Bei 35,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 4.780.480 Infineon-Aktien den Besitzer.

Am 20.02.2025 markierte das Papier bei 39,43 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,38 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,17 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Infineon-Aktie 32,20 Prozent sinken.

Infineon-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,350 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,352 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Infineon-Aktie wird bei 41,98 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Infineon am 08.05.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 EUR gegenüber 0,30 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Infineon in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,13 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,59 Mrd. EUR im Vergleich zu 3,63 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 05.08.2025 erwartet. Infineon dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.08.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,41 EUR je Infineon-Aktie.

