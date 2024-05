Zahlenflut: DAX vor weiterer Erholung -- Asiens Börsen uneinheitlich -- FMC bestätigt Prognose -- Zalando operativ mit schwarzen Zahlen -- -- UBS erzielt wieder Gewinn -- Lucid, Palantir im Fokus

Der deutsche Leitindex dürfte am Dienstag an den starken Wochenstart anknüpfen.

Der DAX zeigt sich vorbörslich mit Gewinnen: Am Montag hatte der Leitindex 0,95 Prozent auf 18.171,91 Punkte zugelegt. Der TecDAX verzeichnete einen Aufschlag von 0,84 Prozent auf 3.293,59 Zähler.

Der heimische Aktienmarkt profitiert von starken US-Vorgaben, aus Asien kommen unterdessen durchwachsene Impulse. "Der DAX kommt jetzt an eine spannende und möglicherweise entscheidende Stelle", so Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners. Er wage einen neuen Vorstoß über die Marke von 18.200 Punkten, über der das Kaufinteresse zuletzt stets nachgelassen habe. Entscheidend werde, ob sich nun noch kaufwillige Anleger fänden. "Es braucht also dringend positive Nachrichten, um wieder mehr Anlegerinnen und Anleger zum Kaufen zu bewegen", so Altmann.

Am Dienstag geht ein Zahlenreigen am heimischen Börsenparkett nieder. Allein fünf DAX-Titel öffnen am zweiten Handelstag der Woche ihre Bücher. Zudem sind es weiter Hoffnungen auf einen Startschuss für Zinssenkungen, die Anleger umtreiben. "Die Fed tendiert weiterhin zu einer Lockerung", hieß es am Morgen von den Experten der UBS. Sie verwiesen außerdem auf das Fazit der Berichtssaison, dass die Unternehmen solide Gewinne einfahren.

