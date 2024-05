• Tesla arbeitet an Lizenzierung seines Autopiloten

• Angeblich Verhandlungen mit großem Autobauer

• Seit erster Ankündigung 2021 keine Fortschritte

Bei der Vorlage der Ergebnisse für das erste Quartal 2024 verkündete Tesla-Chef Elon Musk laut dpa-AFX unter anderem, dass Tesla sich in Gesprächen mit einem großen Autokonzern über eine Lizenz für seine Selbstfahr-Technologie befinde. Die Software mit dem Namen "Full Self-Driving" befindet sich aktuell in Version 12 und ist auch weiterhin nur ein Assistenzsystem, bei dem der Fahrer jederzeit bereit sein muss, die Kontrolle zu übernehmen. Daher bekam die Software kürzlich auch den Namenszusatz "überwacht". Experten sind laut der Nachrichtenagentur ohnehin skeptisch, ob autonomes Fahren wie von Tesla vorgesehen nur mittels Kameras in absehbarer Zukunft möglich sei. Tesla-Chef Musk bleibt jedoch bei seiner Strategie. Anhand seiner Ankündigung über Lizenzierungsgespräche mit einem anderen "großen" Autokonzern könnte man davon ausgehen, dass Tesla mittlerweile auch andere Autobauer von seinem Ansatz überzeugen konnte. Das Problem ist nur: Der Konzern um Elon Musk erwähnte solche Verhandlungen schon vor Jahren - und bisher ist dabei nichts herausgekommen.

"Wir sind sehr offen für die Lizenzierung unserer FSD-Software und -Hardware an andere Automobilhersteller und befinden uns bereits in ersten Gesprächen mit einem großen OEM über den Einsatz des Tesla FSD", sagte Elon Musk laut "InsideEVs" auch schon im Sommer 2023. Um welchen Konzern es sich dabei handeln soll, verriet der Tesla-Chef jedoch auch damals nicht.

Sogar Anfang 2021 war bereits die Rede davon, dass man sich wegen FSD in Verhandlungen mit anderen Autobauern befinde - auch wenn damals noch nicht von einem großen Konzern die Rede war.

This is not the first time Elon has said that $TSLA was in discussions with an OEM about licensing TSLA FSD or autopilot software. On the 2020 4Q earnings call (1/28/2021) Elon made the same claim. This could be a huge positive increment to $TSLA valuation - or it could be… pic.twitter.com/cdvs5EUGzY