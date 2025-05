DAX vorbörslich marginal tiefer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Grün -- Amazon verdient mehr als erwartet -- Apple, Airbus, Mercedes-Benz, BigBear.ai im Fokus

Während am 1. Mai an vielen Handelsplätzen in Europa feiertagsbedingt pausiert wurde, legte die Wall Street spürbar zu. Treiber der Entwicklung waren vor allem positive Unternehmenszahlen aus dem Technologiesektor, die die Risikobereitschaft der Anleger stärkten.

Anleger in Europa dürften sich am Freitag zunächst zurückhalten.

Die US-Börsen verbuchten am Donnerstag Aufschläge.

Der Dow Jones schloss mit einem Plus von 0,21 Prozent bei 40.752,78 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite verabschiedete sich unterdessen mit einem Aufschlag von 1,52 Prozent bei 17.710,74 Zählern in den Feierabend.

Starke Quartalszahlen der Tech-Schwergewichte Microsoft und Meta schoben die Börsen in New York am ersten Handelstag im Mai an. Anleger zeigten sich angesichts der positiven Bilanzen in Kauflaune - insbesondere im Techsektor.

Frische US-Konjunkturdaten zeigten unterdessen nur wenig Einfluss auf die Notierungen. In den USA ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der Vorwoche deutlicher als erwartet gestiegen. Die Stimmung in der US-Industrie - gemessen am ISM Einkaufsmanagerindex - sank im April auf den tiefsten Stand seit fünf Monaten. Experten hatten allerdings schlimmeres befürchtet. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global fiel im April niedriger als prognostiziert aus. Die Bauausgaben im März sanken um 0,5 Prozent, während ein Anstieg um 0,2 Prozent vorausgesagt wurde.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken