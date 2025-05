TecDAX-Titel ATOSS Software-Aktie: Über diese Dividende können sich ATOSS Software-Aktionäre freuen

Ausschüttung

Es wurde beschlossen, Anteilseignern eine Dividende auszuschütten.

Bei der Hauptversammlung von TecDAX-Papier ATOSS Software am 30.04.2025 wurde für das Jahr 2024 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 2,13 EUR beschlossen. Die Aktionärsvergütung kletterte damit im Vergleich zum Vorjahr um 26,04 Prozent. 26,80 Mio. EUR werden somit insgesamt an Anleger ausgezahlt. Damit hat die Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 19,06 Prozent zugenommen.

Dividendenrendite im Blick

Die ATOSS Software-Aktie ging am Tag der Hauptversammlung bei 132,20 EUR aus dem XETRA-Handel. Am 02.05.2025 wird das ATOSS Software-Wertpapier Ex-Dividende gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem ATOSS Software-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Die Zahlung der Aktionärsvergütung an die ATOSS Software-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Der ATOSS Software-Titel verzeichnet für 2024 eine Dividendenrendite von 1,87 Prozent. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Dividendenrendite noch bei 1,61 Prozent lag.

Tatsächliche Rendite vs. Aktienkurs

Im Zeitraum von 3 Jahren ist der Kurs von ATOSS Software via XETRA 80,60 Prozent gestiegen. Werden Rendite und Dividende gemeinsam betrachtet, hat die tatsächliche Rendite mit 87,14 Prozent stärker zugelegt als der Aktienkurs.

Dividendenauszahlungen im Peergroup-Vergleich

Im Vergleich mit der Peergroup (SAP SE) erweist sich ATOSS Software im Jahr 2024 als nicht so gut wie die Konkurrenz. Neben der höchsten Dividende überzeugt die Top-Dividenden-Aktie ebenso mit der höchsten Dividendenrendite. Die stärkste Dividenden-Aktie in der Peergroup in puncto Dividendenauszahlung ist SAP SE mit einer Dividende in Höhe von 2,35 EUR. Bei der Dividendenrendite liegt derweil ATOSS Software ganz vorn mit 1,87 Prozent.

ATOSS Software- Dividendenprognose

Für das Jahr 2025 sehen FactSet-Experten eine Verringerung der Dividende auf 2,07 EUR voraus. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 1,57 Prozent fallen.

ATOSS Software-Hauptdaten

Der Börsenwert des TecDAX-Unternehmens ATOSS Software beläuft sich aktuell auf 2,103 Mrd. EUR. Dividenden-Aktie ATOSS Software weist aktuell ein KGV von 39,97 auf. 2024 setzte ATOSS Software 170,630 Mio. EUR um und erzielte ein EPS von 2,86 EUR.

