DAX 40-Papier Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: Über diese Dividende können sich Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger freuen

Dividendenveränderung

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre über eine Dividendenauszahlung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Im Zuge der Hauptversammlung von DAX 40-Wert Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 30.04.2025 wurde eine Dividende für das Jahr 2024 in Höhe von 20,00 EUR je Aktie vereinbart. Damit wurde die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 33,33 Prozent vergrößert. 2,01 Mrd. EUR werden somit insgesamt an Aktionäre ausgeschüttet. Damit wurde die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 26,72 Prozent aufgestockt.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft- Ausschüttungsrendite im Blick

Schlussendlich notierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie am Tag der Hauptversammlung via XETRA bei 601,60 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wird am heutigen Freitag mit Dividendenabschlag gehandelt. Der Dividendenabschlag kann einen optisch negativen Einfluss auf den Aktienkurs haben. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Aktionäre ausgezahlt. Das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Wertpapier verzeichnet für 2024 eine Dividendenrendite von 4,11 Prozent. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Dividendenrendite noch bei 4,00 Prozent lag.

Gegenüberstellung von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktienkurs und realer Rendite

Im Zeitraum von 1 Jahr hat der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktienkurs via XETRA 46,77 Prozent an Wert gewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an 47,77 Prozent stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenauszahlungen in der Peergroup

Im Vergleich mit der Peergroup (Allianz, Hannover Rück, Talanx) schneidet Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Jahr 2024 als beste Dividenden-Aktie ab. Bei der Dividendenrendite verliert die Dividenden-Aktie im Branchenvergleich genauso wie bei der Dividendenzahlung. Zwar fällt die Dividende von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft mit 2,01 Mrd. EUR im Peergroup-Vergleich am besten aus, bei der Dividendenrendite liegt jedoch Allianz mit 15,40 Prozent vorn.

Dividendenprognose von Dividenden-Titel Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Für 2025 sehen Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 21,51 EUR voraus. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 3,69 Prozent abnehmen.

Fundamentaldaten von Dividenden-Aktie Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Die Marktkapitalisierung des DAX 40-Unternehmens Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft steht aktuell bei 78,549 Mrd. EUR. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft besitzt aktuell ein KGV von 11,39. Im Jahr 2024 erwirtschaftete Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Umsatz von 69,300 Mrd.EUR sowie einen Gewinn je Aktie von 42,78 EUR.

