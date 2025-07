UBS AG

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral

18:51 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Munich Re auf "Neutral" mit einem Kursziel von 590 Euro belassen. Der Rückversicherer habe im zweiten Quartal einen deutlich höheren Nettogewinn erzielt als am Markt erwartet, schrieb Will Hardcastle am Montag nach der Zahlenbekanntgabe. Dies gehe aber wohl auf nicht wiederkehrende Effekte zurück. An der Gesamtjahresprognose halte der Konzern fest./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2025 / 15:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

