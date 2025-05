Hang Seng-Titel Hong Kong Exchanges and Clearing-Aktie: Über diese Dividende können sich Hong Kong Exchanges and Clearing-Anleger freuen

Aktie mit Dividende

Anteilseigner aufpasst: So hoch fällt die Hong Kong Exchanges and Clearing-Dividende aus.

Bei der Hauptversammlung von Hang Seng-Papier Hong Kong Exchanges and Clearing am 30.04.2025 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2024 in Höhe von 9,26 HKD je Aktie vereinbart. Im Vorjahresvergleich wurde die Dividende somit um 10,11 Prozent angehoben. Die Gesamtausschüttung von Hong Kong Exchanges and Clearing beziffert sich auf 10,42 Mrd. HKD. Die Gesamtausschüttung ist somit im Vorjahresvergleich um 0,969 Prozent gestiegen.

Ausschüttungsrendite im Blick

Das Hong Kong Exchanges and Clearing-Papier verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem Frankfurt-Handel bei 38,40 EUR in den Feierabend. Heute wird die Hong Kong Exchanges and Clearing-Aktie mit Dividendenabschlag gehandelt. Der Dividendenabschlag kann den Aktienkurs optisch negativ beeinflussen. Kurze Zeit später wird die Dividendenausschüttung an die Anleger vorgenommen. Der Hong Kong Exchanges and Clearing-Titel verzeichnet für 2024 eine Dividendenrendite von 3,14 Prozent. Es gab somit, wie die Renditenhistorie offenbart, keine Veränderung der Dividendenrendite.

Gegenüberstellung von Kursentwicklung und tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 3 Jahren reduzierte sich der Kurs von Hong Kong Exchanges and Clearing via Frankfurt um 3,23 Prozent. Wird die Rendite inklusive der Dividende betrachtet, fand in dem Zeitraum eine Verbesserung von 17,95 Prozent statt.

Hong Kong Exchanges and Clearing- Dividendenerwartung

Für 2025 gehen FactSet-Analysten von einer Steigerung der Dividende auf 10,37 HKD aus. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 3,30 Prozent zulegen.

Grunddaten von Dividenden-Titel Hong Kong Exchanges and Clearing

Hong Kong Exchanges and Clearing ist ein Hang Seng-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 431,407 Mrd. HKD. Hong Kong Exchanges and Clearing besitzt aktuell ein KGV von 28,56. Im Jahr 2024 erzielte Hong Kong Exchanges and Clearing einen Umsatz von 22,110 Mrd.HKD sowie ein EPS von 10,32 HKD.

Redaktion finanzen.net