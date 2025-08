US-Zölle verschoben: DAX droht Rutsch unter 24.000 Punkte -- Asiens Börsen schwächer -- Apple-Bilanz lässt Anleger jubeln -- Amazon, Reddit, Strategy, Coinbase, Bayer, Airbus im Fokus

Heute endete die Frist, die US-Präsident Donald Trump vielen Ländern gegeben hatte, um einen Deal mit den USA zu schließen, wenn sie die angedrohten US-Zölle vermeiden wollen. Diese neuen US-Zölle treten nun jedoch erst am 7. August in Kraft. Derweil verhängte das Weiße Haus allerdings zahlreiche neue Zölle.

Die europäischen Aktienmärkte werden am Freitag in Rot erwartet.

Die US-Börsen präsentierten sich am Donnerstag schwächer. Zuvor ging es jedoch teils bis auf neue Bestmarken rauf.

Der Dow Jones zeigte sich zu Beginn mit einem moderaten Plus und notierte zunächst weiterhin in Grün. Im weiteren Verlauf drehte er jedoch in die Verlustzone, wo er 0,74 Prozent tiefer bei 44.130,98 Punkten in den Feierabend ging.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite startete unterdessen 1,55 Prozent stärker bei 21.457,48 Einheiten und markierte damit direkt ein neues Allzeithoch. Er rutschte jedoch in die Verlustzone und verabschiedete sich 0,03 Prozent schwächer bei 21.122,45 Zählern aus dem Handel.

Der S&P 500 begann ebenso mit deutlichen Zuschlägen von 1,01 Prozent auf 6.427,02 Zählern und erreichte damit ebenfalls eine neue Bestmarke. Im Anschluss zeigte er sich jedoch etwas wechselhaft. Letztendlich ging er 0,37 Prozent im Minus bei 6.339,55 Einheiten aus der Sitzung.

Angetrieben von überraschend starken Quartalszahlen von Microsoft und Meta zeigten sich die US-Technologieindizes am Donnerstag teils mit deutlichen Kursgewinnen und setzen damit ihre jüngste Rekordserie fort. Jedoch konnten sie die Gewinne nicht halten und rutschten in die Verlustzone ab.

Am Vorabend hatte die US-Notenbank Fed - wie von den meisten Analysten erwartet - die Leitzinsen unverändert belassen. Ökonom Thomas Gitzel von der VP Bank betonte jedoch, dass kurzfristige Zinssenkungen weiterhin nicht in Sicht seien: "Sofern sich der Arbeitsmarkt weiterhin robust zeigt und die Inflation nicht merklich zurückgeht, wird es im September keine Zinssenkung geben." Einige Investoren hatten jedoch genau darauf gehofft - nicht zuletzt, weil US-Präsident Donald Trump auf eine deutlich lockerere Geldpolitik drängt.

