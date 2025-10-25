Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 43 im Überblick
So bewegten sich die Einzelwerte des TecDAX in der zurückliegenden Handelswoche. Die schlechtesten und besten Tech-Werte in der Kalenderwoche 43 im Überblick.
Platz 31: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im TecDAX in KW 43/25 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 17.10.2025 und dem 24.10.2025. Stand ist der 24.10.2025.
Platz 30: TeamViewer
TeamViewer: -19,26 Prozent
Platz 29: Deutsche Telekom
Deutsche Telekom: -2,75 Prozent
Platz 28: Nordex
Nordex: -1,64 Prozent
Platz 27: SMA Solar
SMA Solar: 0,26 Prozent
Platz 26: Carl Zeiss Meditec
Carl Zeiss Meditec: 0,44 Prozent
Platz 25: Drägerwerk
Drägerwerk: 0,52 Prozent
Platz 24: Kontron
Kontron: 1,04 Prozent
Platz 23: SAP SE
SAP SE: 1,04 Prozent
Platz 22: Nemetschek SE
Nemetschek SE: 1,16 Prozent
Platz 21: IONOS
IONOS: 1,39 Prozent
Platz 20: freenet
freenet: 1,78 Prozent
Platz 19: AIXTRON SE
AIXTRON SE: 2,31 Prozent
Platz 18: QIAGEN
QIAGEN: 2,56 Prozent
Platz 17: PNE
PNE: 2,74 Prozent
Platz 16: United Internet
United Internet: 3,05 Prozent
Platz 15: Infineon
Infineon: 3,19 Prozent
Platz 14: Bechtle
Bechtle: 3,63 Prozent
Platz 13: Siemens Healthineers
Siemens Healthineers: 3,66 Prozent
Platz 12: Eckert Ziegler
Eckert Ziegler: 3,78 Prozent
Platz 11: CANCOM SE
CANCOM SE: 4,11 Prozent
Platz 10: Nagarro SE
Nagarro SE: 4,12 Prozent
Platz 9: JENOPTIK
JENOPTIK: 4,45 Prozent
Platz 8: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): 5,27 Prozent
Platz 7: Elmos Semiconductor
Elmos Semiconductor: 5,42 Prozent
Platz 6: Sartorius vz
Sartorius vz: 5,65 Prozent
Platz 5: EVOTEC SE
EVOTEC SE: 6,02 Prozent
Platz 4: 1&1
1&1: 7,61 Prozent
Platz 3: HENSOLDT
HENSOLDT: 7,71 Prozent
Platz 2: Siltronic
Siltronic: 9,34 Prozent
Platz 1: ATOSS Software
ATOSS Software: 15,96 Prozent
