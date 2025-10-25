DAX24.240 +0,1%Est505.675 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,88 -2,1%Nas23.205 +1,2%Bitcoin95.238 -0,3%Euro1,1623 ±0,0%Öl65,69 -0,4%Gold4.112 -0,3%
Tech-Branche im Fokus

Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 43 im Überblick

25.10.25 02:26 Uhr
Tops und Flops im TecDAX: So entwickelten sich die Aktien in KW 43 | finanzen.net
Börse Frankfurt

So bewegten sich die Einzelwerte des TecDAX in der zurückliegenden Handelswoche. Die schlechtesten und besten Tech-Werte in der Kalenderwoche 43 im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Indizes
TecDAX
3.727,5 PKT -13,5 PKT -0,36%
Charts|News|Analysen

Die schlechtesten und besten TecDAX-Werte in der Kalenderwoche 43

Platz 31: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im TecDAX in KW 43/25 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 17.10.2025 und dem 24.10.2025. Stand ist der 24.10.2025.

Quelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Platz 30: TeamViewer

TeamViewer: -19,26 Prozent

Quelle: II.studio / Shutterstock.com

Platz 29: Deutsche Telekom

Deutsche Telekom: -2,75 Prozent

Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

Platz 28: Nordex

Nordex: -1,64 Prozent

Quelle: Nordex AG

Platz 27: SMA Solar

SMA Solar: 0,26 Prozent

Quelle: SMA Solar

Platz 26: Carl Zeiss Meditec

Carl Zeiss Meditec: 0,44 Prozent

Quelle: Carl Zeiss Meditec

Platz 25: Drägerwerk

Drägerwerk: 0,52 Prozent

Quelle: Drägerwerk

Platz 24: Kontron

Kontron: 1,04 Prozent

Quelle: Kontron

Platz 23: SAP SE

SAP SE: 1,04 Prozent

Quelle: 360b / Shutterstock.com

Platz 22: Nemetschek SE

Nemetschek SE: 1,16 Prozent

Quelle: Nemetschek Group

Platz 21: IONOS

IONOS: 1,39 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 20: freenet

freenet: 1,78 Prozent

Quelle: freenet

Platz 19: AIXTRON SE

AIXTRON SE: 2,31 Prozent

Quelle: AIXTRON

Platz 18: QIAGEN

QIAGEN: 2,56 Prozent

Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Platz 17: PNE

PNE: 2,74 Prozent

Quelle: PNE

Platz 16: United Internet

United Internet: 3,05 Prozent

Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Platz 15: Infineon

Infineon: 3,19 Prozent

Quelle: Infineon Technologies

Platz 14: Bechtle

Bechtle: 3,63 Prozent

Quelle: Bechtle AG

Platz 13: Siemens Healthineers

Siemens Healthineers: 3,66 Prozent

Quelle: testing / Shutterstock.com

Platz 12: Eckert Ziegler

Eckert Ziegler: 3,78 Prozent

Quelle: Eckert & Ziegler

Platz 11: CANCOM SE

CANCOM SE: 4,11 Prozent

Quelle: Cancom

Platz 10: Nagarro SE

Nagarro SE: 4,12 Prozent

Quelle: Nagarro

Platz 9: JENOPTIK

JENOPTIK: 4,45 Prozent

Quelle: JENOPTIK

Platz 8: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): 5,27 Prozent

Quelle: SUSS MicroTec SE

Platz 7: Elmos Semiconductor

Elmos Semiconductor: 5,42 Prozent

Quelle: Elmos Semiconductor SE

Platz 6: Sartorius vz

Sartorius vz: 5,65 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 5: EVOTEC SE

EVOTEC SE: 6,02 Prozent

Quelle: REMY GABALDA/AFP/Getty Images

Platz 4: 1&1

1&1: 7,61 Prozent

Quelle: 1&1 Drillisch

Platz 3: HENSOLDT

HENSOLDT: 7,71 Prozent

Quelle: HENSOLDT

Platz 2: Siltronic

Siltronic: 9,34 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 1: ATOSS Software

ATOSS Software: 15,96 Prozent

Quelle: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

